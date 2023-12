Io sono leggenda 2: Will Smith rompe il silenzio sul sequel con Michael B. Jordan

Will Smith ha parlato del sequel e se sarà o meno parte del cast.

Nel corso di un'intervista a Screen Daily, Will Smith ha confermato che tornerà nel sequel di Io sono leggenda, già annunciato in precedenza e che dovrebbe prevedere anche la partecipazione di Michael B. Jordan.

Parlando del sequel al Red Sea International Film Festival in Arabia Saudita, Smith ha dichiarato che la sceneggiatura è stata appena completata. Ha inoltre confermato le affermazioni di Akiva Goldsman secondo cui il nuovo film seguirà effettivamente il finale alternativo di Io sono leggenda, ignorando la morte del personaggio nelle sale.

"Domani ho una call con Michael B. Jordan. La sceneggiatura è appena arrivata... Probabilmente sto dando troppe informazioni", ha rivelato Smith. "Stiamo seguendo la mitologia della versione in DVD in cui il mio personaggio è sopravvissuto. Non posso dirvi di più, ma Michael B. Jordan è nel film e lo faremo".

"Torneremo al libro originale di Matheson e al finale alternativo del film piuttosto che a quello finito nel montaggio cinematografico", aveva dichiarato Goldsman. "Quello di cui Matheson parlava è che il tempo dell'uomo sul pianeta come specie dominante era giunto alla fine. È una cosa davvero interessante che avremo modo di esplorare. Quindi, ci sarà un po' più di fedeltà al testo originale".