Bad Boys 5: Martin Lawrence condivide un importante aggiornamento sul nuovo film con Will Smith

Martin Lawrence ha anticipato qualche nuovo dettaglio sul futuro del franchise di Bad Boys, che dovrebbe fare ritorno con il quinto capitolo molto presto.

Lawrence e Will Smith hanno debuttato rispettivamente nei panni dei detective Marcus Burnett e Mike Lowrey nel film originale di Michael Bay del 1995. Il duo è tornato per tre sequel, l'ultimo dei quali è arrivato sul grande schermo in Bad Boys: Ride or Die (2024) dei registi Adil El Arbi e Bilall Fallah. Dopo il successo di quel film, c'è stato un certo entusiasmo per un potenziale Bad Boys 5, anche se non è stato ancora confermato nulla ufficialmente.

In una recente intervista con Entertainment Tonight, Lawrence è stato interrogato sul futuro del franchise di Bad Boys e ha risposto con speranza riguardo a un quinto film e oltre. La star non ha parlato con Smith di idee per la storia del prossimo capitolo, ma ha rivelato che alla Sony si sta discutendo del progetto.

Bad Boys, la situazione del franchise secondo Martin Lawrence

Bad Boys: Ride or Die: una scena del film

"Significa molto per me perché era come un figlio mio e di Will. Abbiamo iniziato con questo. E per ottenere quattro film forti e di successo, non potevamo chiedere di più. E speriamo che, finché il pubblico vorrà vederli, saremo in grado di farli uscire. Penso che dovremo darvi cinque film. È quello che penso. Io e [Will Smith] non abbiamo parlato di un'idea o altro, ma lo studio sì".

Bad Boys: Ride or Die, Will Smith, Martin Lawrence in una scena d'azione

Un quinto film non ha ancora ottenuto il via libera, ma l'ultimo aggiornamento dell'attore è un segno promettente che il film alla fine si realizzerà. L'interesse della Sony per un altro sequel non sorprende, vista la risposta a Bad Boys: Ride or Die della scorsa primavera. Le recensioni sono state generalmente positive da parte della critica, facendo guadagnare al film un punteggio del 65% su Rotten Tomatoes, ma è stato con il pubblico che il film è veramente decollato.

Il pubblico gli ha assegnato infatti un punteggio del 96% su Rotten Tomatoes e questo sentimento positivo si riflette nella performance del film al botteghino. Realizzato con un budget stimato di 100 milioni di dollari, il quarto film di Bad Boys ha incassato ben 404 milioni in tutto il mondo.