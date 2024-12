Bad Boys incontra Beverly Hills Cop: i figli di Eddie Murphy e Martin Lawrence si sposano

Eddie Murphy e Martin Lawrence stanno per diventare parenti. Il figlio della star di Beverly Hills Cop, Eric Murphy, ha chiesto la mano alla figlia della star di Bad Boys, Jasmin Lawrence, e la coppia ha annunciato sui social il proprio fidanzamento.

Sulle note di Spend My Life with You di Eric Benét, il video mostra le decorazioni di Eric con candele e mazzi di rose, oltre ai petali di fiori sul pavimento, e la reazione di Jasmin nel momento in cui entra per la prima volta nella stanza.

Nuova famiglia

Dopo essersi inginocchiato, Eric Murphy apre la scatola dell'anello, provocando la reazione emozionata e stupita di Jasmin, prima della risposta affermativa della futura moglie e del bacio di rito:"Siamo fidanzati!! Dio ci ha davvero benedetti con questo amore. Non potremmo essere più entusiasti per questo prossimo capitolo".

La coppia aveva annunciato su Instagram la propria relazione nel giugno 2021. Eric Murphy, il primogenito dei dieci figli di Eddie Murphy, ha confessato che inizialmente la conoscenza era nata come un'amicizia che poi si è trasformata in amore.

Il tributo al suocero

Dall'inizio della relazione dei figli, Eddie Murphy e Martin Lawrence, amici da parecchi anni, hanno scherzato più volte su a chi dei due toccasse pagare le future nozze. Quando Lawrence ha ricevuto la stella sulla Walk of Fame, il futuro genero l'ha omaggiato con un messaggio.

"Dal momento in cui ti ho incontrato ho capito che non eri solo uno degli attori più divertenti e talentuosi del pianeta ma anche un padre straordinario" disse il figlio di Eddie Murphy in onore del padre della fidanzata.