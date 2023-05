Bad Boys 4: le foto dal set con Will Smith anticipano una scena ad alto tasso di dramma

L'account Instagram atlanta_filming ha appena condiviso una serie di nuove foto dal set del sequel di Bad Boys: il progetto sarà il quarto capitolo della celebre saga che vede Will Smith e Martin Lawrence nei ruoli di Mike e Marcus, gli esilaranti migliori amici nonché detective di Miami.

Le foto in questione sembrano mostrare Mike che arriva su un tetto mentre Marcus guarda oltre il bordo, potenzialmente contemplando un salto. Uno sguardo più attento rivela però che Martin Lawrence indossa un camice da ospedale, quindi potrebbe essere in fase di recupero da ferite subite nel corso del film.

Questo breve sguardo alle riprese in corso di Bad Boys 4, attualmente senza titolo, solleva molte domande sulla trama del film. Finora non sono stati rivelati molti dettagli oltre al fatto che i protagonisti si riuniranno ancora una volta. Anche alcuni dei personaggi del cast dei precedenti capitoli faranno ritorno: Paola Núñez nel ruolo di Rita Secada, Vanessa Hudgens nel ruolo di Kelly e Alexander Ludwig nel ruolo di Dorn.

Sembra probabile che questa scena sia principalmente un momento comico in cui Mike convince Marcus ad impegnarsi in una missione per la quale non si sente preparato. In ogni caso, sembra più che probabile che la sua ospedalizzazione sia in qualche modo legata al nuovo cattivo del film, interpretato dalla star di Grey's Anatomy Eric Dane.