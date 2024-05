Bad Boys: Ride or Die, per le prime reazioni il sequel è 'fenomenale' e 'meglio di Bad Boys 2'

Sono arrivate online le prime reazioni al quarto capitolo della saga action con Will Smith e Martin Lawrence

Bad Boys: Ride or Die, il quarto film della saga d'azione della Sony con Will Smith e Martin Lawrence, ha avuto le prime proiezioni pubbliche la notte scorsa e come consuetudine le prime reazioni sono già arrivate sui social media.

Durante una proiezione per i fan all'AMC di Los Angeles, Smith e Lawrence hanno anche fatto un'apparizione a sorpresa. Ci sono state proiezioni anche ad Atlanta, Chicago, Houston, Miami, New York, Philadelphia e Washington DC.

La trama di Bad Boys: Ride or Die è incentrata sulla corruzione all'interno della polizia di Miami, con il capitano Conrad Howard (Joe Pantoliano) accusato di aver lavorato per anni con i cartelli della droga. I detective Mike Lowrey (Smith) e Marcus Burnett (Lawrence) mettono insieme una squadra per ripulire il nome di Howard, ma nel frattempo diventano fuorilegge.

Il film è diretto dai registi di Bad Boys for Life Adil El Arbi e Bilall Fallah, il duo belga che, come noto, si è visto accantonare dalla Warner Bros. Discovery il film di 90 milioni di dollari Batgirl per Max nel 2022. Bad Boys: Ride or Die uscirà nelle sale il 7 giugno.

Le recensioni complete della critica non saranno disponibili prima dell'uscita del film, ma potete gustarvi intanto le prime reazioni dei fan al film dopo queste prime proiezioni pubbliche. Alcuni definiscono il film come "fenomenale", altri arrivano addirittura a preferirlo a Bad Boys 2, che come tutti sanno è il capitolo più apprezzato del franchise.