Bad Boys 4, riprese quasi finite: Sony anticipa la data d'uscita

Con le riprese di Bad Boys 4 ormai prossime alla conclusione, Sony ha deciso di anticipare la data d'uscita della pellicola di una settimana, fiduciosa nelle opportunità di incasso al box-office.

Inizialmente previsto per il 14 giugno 2024, Bad Boys 4 uscirà invece il 7 giugno precedente. La data era stata lasciata libera dalla decisione di Lionsgate di rinviare Ballerina di un intero anno, pare per aver la possibilità di aggiungere più scene d'azione.

Bad Boys 4, cosa sappiamo

I registi di Bad Boys for Life Adil El Arbi e Bilall Fallah tornano a dirigere Will Smith e Martin Lawrence per il nuovo capitolo su una sceneggiatura di Chris Bremner. I produttori sono Jerry Bruckheimer, Smith e Doug Belgrad. I produttori esecutivi sono Lawrence, James Lassiter, Chad Oman, Mike Stenson, Barry Waldman e Jon Mone.

Bad Boys 4 vedrà nel cast anche da Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núnez, Jacob Scipio, Eric Dane e Ioan Gruffudd. In tre film, il franchise di Bad Boys ha incassato 841 milioni di dollari al box office mondiale.

Bad Boys 4, Sony ha anticipato la data d'uscita

Will Smith aggiorna sulle riprese

In un nuovo video postato sul suo account Instagram, Smith ha rivelato che sono rimasti solo otto giorni di riprese di Bad Boys 4 da completare a Miami: "Bad Boys. Miami. Ultimi otto giorni", afferma Smith nel video davanti a uno sfondo panoramico di Miami.

Bad Boys 4, Martin Lawrence: "Potrebbe essere il migliore dell'intera saga"

Pochissimi dettagli sono stati rivelati sul prossimo sequel, ma il finale di Bad Boys For Life forniva già qualche indicazione su ciò che potrebbe accadere a Mike e Marcus. In particolare, il film del 2020 introduceva un nuovo antagonista, Armando (Jacob Scipio), che si scopriva essere il figlio di Mike. Gli ultimi momenti del film vedono Mike che fa visita al figlio in prigione, ed è possibile che si prospetti un arco di redenzione per Armando.