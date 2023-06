Bad Boys 4: Will Smith e Martin Lawrence in uniforme nelle nuove foto dal set

Will Smith e Martin Lawrence si stanno preparando a dovere per Bad Boys 4, con i due che sono stati immortalati insieme, con indosso le uniformi della polizia, sul set del film.

I due torneranno a interpretare gli agenti Mike Lowrey e Marcus Burnett; Lawrence indossava occhiali da sole, camicia a maniche lunghe e un giubbotto antiproiettile come parte del suo costume di scena, con un fucile d'assalto appeso alla vita. Smith, posizionato dietro Lawrence, indossava un costume simile, tranne che per una maglietta a maniche corte.

Le due star di Bad Boys erano apparse virtualmente al CinemaCon 2023 ad aprile per fare un'anticipazione del prossimo film, dichiarando all'epoca di essere a quattro settimane dalle riprese del quarto film della serie.

"Non siamo dispiaciuti di non poter essere presenti", aveva detto Lawrence al pubblico della convention di Las Vegas. "Siamo contenti di non esserci perché siamo qui e ci pagano", aveva aggiunto Smith, sottolineando quanto entrambi fossero "eccitati" ed "emozionati" per Bad Boys 4.

I film di Bad Boys seguono le avventure dei personaggi di Smith e Lawrence come detective che lavorano per il Dipartimento di Polizia di Miami. Il 24 maggio, Deadline ha riportato che Rhea Seehorn (Better Call Saul) si è unita al cast del quarto film.