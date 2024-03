Bad Boys 4: Jacob Scipio torna nel sequel al fianco di Will Smith e Martin Lawrence

Jacob Scipio, che di recente ha recitato accanto a Pedro Pascal e Nicolas Cage ne Il talento di Mr. C, riprenderà il ruolo di Armando Aretas, il figlio del detective Mike Lowrey di Will Smith, in Bad Boys 4. Scipio è apparso per la prima volta nel franchise nel 2020 in Bad Boys for Life, al fianco di Smith e Martin Lawrence. Ulteriori dettagli sulla trama non sono ancora stati resi noti.

Bad Boys For Life: una scena con Will Smith, Martin Lawrence

Bad Boys 4

Il quarto film del franchise (di cui già sono state diffuse alcune foto dal set) vede anche la partecipazione di Paola Núnez, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig e Eric Dane di Euphoria. L'originale Bad Boys ha guadagnato 141 milioni di dollari al botteghino mondiale, mentre il sequel del 2003 Bad Boys II ha totalizzato 273 milioni di dollari. Bad Boys for Life ha superato i suoi predecessori con un totale di 426,5 milioni di dollari. Il nuovo film uscirà il 7 giugno.

Adil El Arbi e Bilall Fallah tornano a dirigere da una sceneggiatura di Chris Bremner Jerry Bruckheimer, Smith attraverso la sua agenzia Westbrook e Doug Belgrad tornano a produrre; Lawrence, James Lassiter, Chad Oman, Mike Stenson, Barry Waldman e Jon Mone sono i produttori esecutivi.

Jacob Scipio ha recitato anche in Senza rimorso con Michael B. Jordan, nella serie di successo di Netflix Frammenti di lei con da Toni Collette, in I mercenari 4 - Expendables e nell'attesissimo Batgirl, notoriamente accantonato dalla Warner Bros. Discovery lo scorso anno.