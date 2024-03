Bad Boys 4, Vanessa Hudgens:'Vedrete un grande film'

Vanessa Hudgens è tornata nel cast del franchise Bad Boys, saga nella quale ha debuttato nel film del 2020, Bad Boys for Life, nel ruolo dell'esperta di armi Kelly. Intervistata da Entertainment Tonight, l'attrice ha dichiarato di essere entusiasta per questa nuova avventura, invitando i fan ad aspettarsi grandi cose dal film.

Bad Boys For Life: un'immagine del film

"È divertente essere coinvolta e penso che ci saranno un sacco di risate e azione. Sarà un grande film" ha dichiarato l'attrice, felice di poter tornare a lavorare con due star del cinema action come Will Smith e Martin Lawrence.

Il tempo che passa

Nell'intervista, Vanessa Hudgens ha dichiarato che Bad Boys 4 è 'una storia classica e amata, ed è davvero bello poter essere coinvolta in questo viaggio con loro e vedere passare così tanto tempo'.

"Abbiamo davvero sottolineato il fatto che sono un po' più anziani e che le cose stanno cambiando e non stanno necessariamente agendo alla velocità che conoscevano una volta" ha proseguito Hudgens. Nel 2019, l'attrice aveva descritto il suo personaggio come 'un nuovo membro del team delle armi, la nuova squadra che viene assegnata a Will e Martin e sono semplicemente fantastici'.