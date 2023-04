Bad Boys 4, Martin Lawrence: "Potrebbe essere il migliore dell'intera saga"

Nonostante le voci attorno alla possibile cancellazione del nuovo capitolo, Bad Boys 4 si farà e vedrà il ritorno di Will Smith e Martin Lawrence rispettivamente nei panni dei poliziotti Mike Lowrey e Marcus Burnett. Le riprese sono da poco iniziate ad Atlanta e Martin Lawrence sembra essere fortemente successo della buona riuscita del nuovo film.

Il ritorno dei Bad Boys

Intervistato da ET Online durante la cerimonia per il suo ingresso nella Walk of Fame di Hollywood, l'attore ha dichiarato: "Potrebbe essere il film migliore di tutta la saga e tutti stanno facendo del loro meglio. Buona parte del team del vecchio film tornerà anche in questo. Will è più concentrato che mai sul suo ruolo, fa il meglio come sempre. Ha la possibilità di essere il capitolo più grande in assoluto".

Bad Boys 4 potrà contare sulla presenza nel cast di alcuni ritorni degli interpreti dei capitoli precedenti, tra cui quelli di Paola Núnez, Vanessa Hudgens e Alexander Ludwig. I produttori sembra abbiano affidato a Eric Dane il ruolo di un villain, ma attualmente non è stato annunciato alcun dettaglio della parte dell'attore, recentemente tra gli interpreti della serie Euphoria.

Bad Boys for Life, recensione: buona, anzi molto buona la terza

Il successo della saga Buddy Cop

Il precedente film aveva incassato ben 426 milioni di dollari ai box office internazionali, con un debutto a quota 73 milioni. Nel team della produzione del quarto capitolo del franchise ci saranno anche Jerry Bruckheimer, Smith e Lawrence, Doug Belgrad, Chad Ogman, James Lassiter, Mike Stenson, Barry Waldman e Jon Mone.