Babylon: i segreti dell'abito rosso di Margot Robbie nella scena del bagno di folla

La costumista Mary Zophres ha usato una serie di trucchi per creare un vestito rosso, da far indossare a Margot Robbie in Babylon, che trasmettesse dissolutezza senza rivelare troppo, seguendo le indicazioni del regista Damien Chazelle: "Non voglio che sembri un altro film degli anni '20".

Indicazioni che hanno significato niente abiti flapper, niente cappelli a cloche (sui protagonisti) e niente fasce piumate nel film della Paramount, che uscirà nelle sale il 23 dicembre.

Secondo quanto infatti dichiarato dalla costumista di Babylon, e riportato da THR, "Damien voleva l'autenticità, ma non voleva che fosse qualcosa di retorico. Diceva 'Portami nuove idee'".

Tutto il lavoro svolto ha portato Mary Zophres e il suo team a costruire quasi 10.000 costumi. I costumi dei personaggi principali sono stati disegnati pensando a "una musa ispiratrice che rappresenti gli alti e i bassi di Hollywood". Per il personaggio interpretato da Margot Robbie, Nellie LaRoy, nella mente della costumista sembra essere apparsa Clara Bow.

Presentata nella sequenza di apertura della pellicola, la Nellie di Margot Robbie appare in una tuta di seta rossa con pantaloni da tip tap, perfetta per il crowd-surf e per ballare con non meno di 250 persone. "In realtà è un vestito basato su un tessuto che mi ha dato un venditore", ha raccontato Zophres, "e il colore è ricco e vivido". Insieme, poi, la designer e l'attrice hanno creato per lei un retroscena: "Viene dalla costa orientale ed è probabilmente un'ex ballerina. Nellie va alla festa per essere scoperta e si avvolge questa sciarpa intorno al corpo, la infila nei pantaloncini e la lascia drappeggiare sul fianco. È un po' coperta e questo la fa sembrare meno cattiva".

Nella creazione dell'abito, per permettere all'attrice di essere un po' più coperta, il designer ha aggiunto delle stecche malleabili all'interno dell'indumento che si sarebbero appiattite contro la sua pelle entrando in contatto con altri attori. "Margot ha provato il ballo per sei settimane".

Inoltre, il personaggio di Lady Fay porta nella pellicola uno dei capi preferiti di Damien Chazelle, un elegante abito cheongsam con stampa floreale lungo e spigoloso. "È fantastico per lei, e quando fa un tango con quel vestito con Nellie in tuta, c'è una suddivisione tra maschiaccio e femminilità, forza e vulnerabilità, e la situazione cambia", ha raccontato ancora la costumista.

Mary Zophres ha parlato dell'abito di Jack Conrad, interpretato da Brad Pitt. "Volevamo che Brad fosse una star del cinema sexy e volevamo metterlo in pantaloni a vita alta con bottoni a pressione" ha dichiarato la stilista, sottolineando che il personaggio ha scelto per lo più di non indossare giacca e cravatta.

Ma c'è ancora un piccolo dettaglio che riguarda ciò che nel film gli spettatori non vedranno mai, le cerniere. "Non ne esiste una in tutto il film".

Babylon uscirà nelle sale oggi 23 dicembre 2022.