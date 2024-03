Damien Chazelle ammette: 'Dopo Babylon non riavrò presto un budget di quel livello'

Damien Chazelle sta lavorando al suo prossimo film, tuttavia ha ammesso che il flop ai box office di Babylon potrebbe creargli qualche problema.

Il progetto aveva un budget di circa 80 milioni di dollari, ma ne ha ottenuti solo 15 negli Stati Uniti e 63 a livello internazionale.

La riflessione del filmmaker

Durante il podcast Talking Pictures, il regista Damien Chazelle ha spiegato: "Ho messo la testa nella sabbia. Sono stato impegnato a scrivere. Quindi avrò un reale assaggio relativo a come sia cambiata, oppure no, la situazione dai tempi di Babylon quando finirò questa sceneggiatura e proverò realmente a farla produrre".

Il filmmaker ha sottolineato: "Sono in uno stato mentale all'insegna della trepidazione, ma non mi illudo. Non otterrò un budget della portata di Babylon a breve, o almeno non in occasione del prossimo film".

Babylon, il jazz e l'ascensione condivisa di Damien Chazelle

Chazelle ha ammesso: "Per quanto riguarda le questioni economiche, Babylon non ha affatto funzionato. Provi a non avere un impatto su quello che stai facendo dal punto di vista creativo, ma, a un certo livello, non può che farlo. Ma forse va bene? Ho delle idee molto contradditorie sulla questione. Chi lo sa. Forse non riuscirò a realizzare questo film. Non ho idea. Dovrò aspettare per scoprirlo".