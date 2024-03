Babylon: la prestigiosa steelbook 4K del film di Damien Chazelle è in sconto su Amazon

L'ultimo film di Damien Chazelle in questa stellbook da collezione in un'offerta incredibile

Damien Chazelle ha ottenuto il successo mondiale grazie a La La Land, con cui ha anche conquistato un Oscar per la regia, ma il suo ultimo film non ha goduto della stessa fortuna. Babylon si è rivelato un clamoroso flop al box-office, con un incasso di soli 63 milioni di dollari a fronte di un budget di 80 milioni.

Ciò nonostante, la pellicola è stata ricevuta piuttosto positivamente dalla critica che ne ha lodato la messa in scena magistrale di Chazelle che oggi potreste rivivere direttamente a casa grazie alla steelbook in alta definizione 4K, che oggi è in sconto su Amazon.

Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo l'articolo Babylon (Steelbook 4K UHD + Blu-ray + Blu-ray Bonus) è disponibile a 14,90€, con uno sconto del 29% sul prezzo consigliato (20,99€).

Un film dall'ambizione sconfinata

Babylon è un'epopea originale ambientata nella Los Angeles degli anni '20, interprata da Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva, con un cast corale che comprende Jovan Adepo, Li Jun Li e Jean Smart. Una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi, che ripercorre l'ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un'epoca di sfrenata decadenza e depravazione della prima Hollywood.

Durante il podcast Talking Pictures, il regista ha spiegato: "Sono stato impegnato a scrivere. Quindi avrò un reale sentore di come sia cambiata, oppure no, la situazione dai tempi di Babylon quando finirò questa sceneggiatura e proverò realmente a farla produrre".

Il filmmaker ha sottolineato: "Sono in uno stato mentale all'insegna della trepidazione, ma non mi illudo. Non otterrò un budget della portata di Babylon a breve, o almeno non in occasione del prossimo film".