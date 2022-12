Babylon, Margot Robbie ha improvvisato un bacio con Brad Pitt: "E quando mi ricapitava..."

Un bacio appassionato tra Margot Robbie e Brad Pitt in una scena di Babylon non era in copione, ma l'attrice australiana non si è fatta sfuggire l'occasione.

Dopo aver lavorato fianco a fianco in C'era una volta a... Hollywood, Margot Robbie e Brad Pitt si sono riuniti sul set di Babylon, epopea cinematografica di Damien Chazelle, ambientata nella Hollywood anni '20, e l'attrice australiana non si è fatta sfuggire l'occasione di improvvisare un bacio non scritto con l'affascinante collega.

Parlando con E! News, Margot Robbie ha rivelato alcuni retroscena di Babylon spiegando: "Non era nella sceneggiatura. Ma ho pensato In quale altro momento avrò la possibilità di baciare Brad Pitt? Ci proverò".

Babylon: Margot Robbie e Diego Calva

L'attrice ha confessato inoltre di aver dovuto convincere il regista Damien Chazelle a non eliminare quella scena dal film: "Gli ho detto, 'Damien, credo che Nellie avrebbe baciato Jack' e lui, 'Be', poteva... aspetta, aspetta. Vuoi solo baciare Brad Pitt'. Io ho risposto , 'Allora denunciami. Questa potrebbe essere la mia unica opportunità'. E lui ha ammesso, 'funziona per il personaggio,' E così il bacio è rimasto".

Dal Premio Oscar Damien Chazelle, regista di La La Land e Whiplash, un racconto memorabile ambientato nella Los Angeles degli anni '20. Il film è una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi che ripercorre l'ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un'epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante Hollywood.

L'uscita italiana di Babylon è fissata per il 19 gennaio.