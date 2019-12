Baby Yoda: ecco le foto leaked del Funko POP!

Le foto leaked del Funko POP! di Baby Yoda, star assoluta della serie The Mandalorian, hanno fatto la loro comparsa in rete.

The Mandalorian: il Funko Pop! di Baby Yoda

Le foto leaked del Funko POP! di Baby Yoda, personaggio di The Mandalorian che sta facendo impazzire i fan, sono trapelate in rete. Al momento non è stato annunciato quando le riproduzioni del tenero personaggio verranno commercializzate, ma i fan sono già impazziti di fronte alle immagini.

A quanto svelato dalle foto leaked, il Funko POP! di Baby Yoda sarà disponibile in due versioni, quella regular ($8.99) e la versione super-sized 10″ ($29.99).

Al momento l'azienda che produce i Funko POP! non rivela ulteriori dettagli, ma il lancio su Twitter di Baby Yoda che beve da una tazza è diventato rapidamente il nuovo meme virale tra i fan di Star Wars.

Baby Yoda: Perché siamo tutti innamorati del nuovo personaggio di The Mandalorian?

Jon Favreau e il team di The Mandalorian hanno cercato di mantenere il riserbo sulla star della serie, ma si vocifera che la presenza di Baby Yoda in The Mandalorian potrebbe cambiare la saga di Star Wars per sempre diventando l'eroe di una nuova generazione.

Potete leggere le nostre prime impressioni su The Mandalorian, che prosegue su Disney+.