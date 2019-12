Baby Yoda che beve da una tazza è il nuovo meme virale tra i fan di Star Wars!

Baby Yoda è nuovamente al centro di un esilarante meme creato grazie a un momento tratto dal quarto episodio di The Mandalorian in cui la simpatica creatura viene mostrata mentre beve da una tazza.

L'ormai star della serie, e di queste ultime settimane del 2019, continua a far parlare di sé a ogni apparizione nello show prodotto per Disney+ e nell'episodio intitolato Sanctuary, messo a disposizione sulla piattaforma di streaming venerdì nei paesi in cui il servizio è attivo, ci sono stati dei momenti perfetti per diventare virali online. Baby Yoda, in particolare, viene mostrato mentre beve da una tazza, immagine che è diventata rapidamente un meme.

Tra i fan di Star Wars c'è chi ha sostituito Kermit con l'immagine della creatura sostenendo che è diventata perfetta per essere testimonial di una famosa marca di tè e chi invece ha associato la sua espressione a quella delle madri mentre osservano i propri figli aprire i regali di Natale. La star di The Mandalorian è poi apparsa perfetta per rappresentare ciò che si prova quando la propria vita va in pezzi o mentre si attende con curiosità che qualcuno condivida segreti e gossip.

Baby Yoda che beve da una tazza sembra quindi adatto veramente a ogni situazione e potrebbe diventare senza troppe difficoltà uno dei meme più condivisi online.

Baby Yoda and his soup is the new sipping tea meme. I've said it. pic.twitter.com/pxPTd8kxEw — Mando the Bounty Hunter (@AdoptedBabyYoda) 29 novembre 2019

Been replaced you have, Kermit. pic.twitter.com/8Ad1kU1feV — Baby Yoda (@BabyYodaBaby) 1 dicembre 2019

Every Mom on Christmas morning watching you open presents: pic.twitter.com/m7hI1qYoVz — Julie Benson (@TheJulieBenson) 29 novembre 2019

Spill the Tea pic.twitter.com/L31ilTvT6F — Stephen Byrne (@StephenByrne86) 30 novembre 2019

Tra i fan del personaggio, come abbiamo spiegato nelle ultime settimane, ci sono anche dei protagonisti della saga di Star Wars: Warner Herzog, che ha difeso "la creatura" sul set, J.J.Abrams e Rian Johnson, mentre Daisy Ridley ha preferito la creatura agli adorabili porg, nonostante non abbia avuto modo di dividere la scena con lui!

The Mandalorian e Star Wars: origini e storia dei Mandaloriani della serie TV Disney+