Avengers: The Kang Dynasty, ecco come i viaggi nel tempo hanno modificato i piani per Kang

Lo sceneggiatore di Avengers 5 Jeff Loveness ha spiegato come il meccanismo di funzionamento dei viaggi nel tempo spiegato in Avengers: Endgame ha modificato i piani per Kang nel nuovo film in arrivo.

Lo sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Avengers: The Kang Dynasty, Jeff Loveness, ha rivelato il motivo per cui è stato costretto a modificare in maniera radicale i piani per il suo villain, Kang il Conquistatore, rispetto ai fumetti. La ragione ha a che fare con il meccanismo dei viaggi nel tempo spiegato in Avengers: Endgame.

In un'intervista a SFX magazine, Jeff Loveness ha parlato di come ha portato in vita Kang nel Marvel Cinematic Universe. Mentre una versione del cattivo di Jonathan Majors era già apparsa in Loki, Ant-Man and the Wasp: Quantumania metterà il signore del tempo in primo piano mentre affronta Scott Lang e la sua famiglia. Data la lunga presenza di Kang nei fumetti, allo scrittore è stato chiesto se avesse fatto ricerca negli archivi Marvel per creare la versione dell'MCU del celebre cattivo. Ecco la sua risposta:

"Ho letto anche troppo! Sono entrato nelle questioni di Rama-Tut e Scarlet Centurion, cercando di approfondire, e la Madonna Celeste con Mantis! Questo è l'aspetto migliore del personaggio. È questo serpente infinito che mangia infinite code, un uomo letteralmente in guerra contro se stesso. Sicuramente ho preso molto dai fumetti, ma la gioia di questi film è che puoi anche metterci dentro un po' di te stesso... Devi usare i fumetti come base e poi lanciare una palla curva".

Il viaggio nel tempo di Kang

Mentre Colui che Rimane di Loki non è una variante di Kang nei fumetti, il faraone Rama-Tut e il Centurione Scarlatto lo sono. Non è chiaro quante versioni del personaggio compariranno nell'MCU, ma pare che la seconda stagione di Loki presenterà un'altra variante di Kang. Per quanto riguarda il grande schermo, le avventure di Kang coi viaggi nel tempo hanno dovuto essere in qualche modo modificate per via di quanto mostrato in Avengers: Endgame.

"Non ho mai visto un personaggio che viaggia nel tempo con una tale complessità ed esplorazione. Sono un po' deluso perché Avengers: Endgame è così esaustivo riguardo ai viaggi nel tempo da costringermi ad ampliare ancora la questione, magari espandendomi nel multiverso, affrontando la dimensionalità del personaggio, la libertà illimitata che ha pur essendo completamente sradicato dal suo tempo e da se stesso," spiega Jeff Loveness. "Sta per crollare di nuovo tutto perché anche un'altra versione di lui può distruggerlo. Qual è lo scopo di costruire Roma se la brucerai il giorno dopo, perché vogliono la loro Roma?"