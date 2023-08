Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, rivelati i titoli di lavorazione dei film?

Mentre Hollywood ha a che fare con gli scioperi, si continua a parlare di film, e in casa Marvel Studios ce ne sono un paio davvero attesi, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, di cui sarebbero stati rivelati i titoli di lavorazione.

Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars

Ant-Man And The Wasp: Quantumania, il poster dedicato a Kang

Tra i più entusiasmanti progetti del MCU ci sono probabilmente loro, i film corali per eccellenza delle prossime fasi: Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars. Ma cercare di carpire qualche informazione al riguardo è sempre complicatissimo, ancor di più ora che Hollywood è in rivolta e il futuro di Jonathan Majors come Kang sembra incerto, ma c'è qualcosa che parrebbe essere trapelato.

Avengers: Secret Wars, gli ultimi rumor: da Wolverine ai Fantastici 4, i cameo che faranno invidia a Endgame

Secondo CBM, che riporta quanto avrebbe appreso The Cosmis Circus, i titoli di lavorazione di questi due film saranno Apple Pie 1 (The Kang Dynasty) e Apple Pie 2 (Secret Wars).

Ma perché un'informazione del genere ci può interessare?

La ricetta giusta

È sempre CBM, che riprende TCC, a fornire una curiosa chiave di lettura sui titoli temporanei assegnati ai progetti.

Secondo loro, infatti, la scelta dei titoli sarebbe in riferimento a Carl Sagan, uno scienziato spaziale noto per la serie tv degli anni '80 Cosmos: A Personal Voyage. Questi avrebbe infatti affermato "Se desiderate fare da zero una torta di mele, dovrete prima inventare l'universo".

Ant-Man 3, Jonathan Majors su Kang: "Un villain iper-intelligente"

Mentre lo stesso CBM invita a non leggervi troppo in questo collegamento, ci ricorda anche che Kang ha creato la Sacra Linea Temporale, e The Beyonder ha creato una nuova realtà nelle pagine di Secret Wars. Qualche rilevanza potrebbero dunque averla davvero, questi titoli? Non ci resta che attendere l'uscita dei film in questione per scoprirlo.