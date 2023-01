Ant-Man 3, Jonathan Majors su Kang: "Un villain iper-intelligente"

Nel corso di un'intervista concessa a Total Film per promuovere Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jonathan Majors ha parlato a lungo di Kang Il Conquistatore, che presumibilmente sarà il prossimo grande villain del Marvel Cinematic Universe.

L'attore ha subito cominciato con il dire che il suo è un personaggio tremendamente intelligente: "Voglio dire, è iper-intelligente, è uno dei suoi superpoteri. La sua capacità cerebrale è superiore a quella dei tizi che normalmente consideriamo intelligenti. E la gravitas è una necessità. È Kang contro il mondo, no? Almeno questo è il suo punto di vista. Non c'è frivolezza. Kang stesso è molto parsimonioso. Capisce l'energia, capisce il tempo, capisce ciò che è necessario per sopravvivere. Non sopporta gli sciocchi. Il che è interessante, perché - non per dire qualcosa di peggiorativo su Ant-Man - ma Ant-Man è un burlone. È un tipo divertente. E ora Scott Lang si scontra con Kang il Conquistatore, che non scherza affatto. Ha un suo senso dell'umorismo, e lo scoprirete, ma non scherza".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kang avrà un impatto importante sul MCU

Per scoprire come sarà questa versione di Kang, dopo l'esordio di Jonathan Majors nel MCU nel corso della Stagione 1 di Loki, dove interpretava Colui che Rimane (una variante benigna dello stesso Kang), non ci resta che attendere l'arrivo di Ant-Man and the Wasp: Quantumania al cinema il prossimo 15 febbraio.