Avengers: svelato il team che sostituirà gli eroi più potenti della Terra?

Stando a nuove indiscrezioni, sarebbe noto il nome della squadra di supereroi che sostituirà provvisoriamente gli Avengers nel Marvel Cinematic Universe. Ricordiamo infatti che gli eroi più potenti della Terra hanno attualmente i ranghi ridotti: Iron Man e Black Widow sono morti, Steve Rogers è in pensione e ufficialmente deceduto agli occhi del pubblico, Hulk è fisicamente indebolito, Thor è partito nello spazio con i Guardiani della Galassia e Hawkeye è tornato a casa per stare con la famiglia. Inoltre, Spider-Man è (presumibilmente) ricercato per omicidio, e altri potenziali membri come Doctor Strange e Captain Marvel sono probabilmente alle prese con altre minacce. È quindi necessario un nuovo team, e stando a una persona che sostiene di aver visto il prossimo film Marvel, lo conosceremo molto presto. (Attenzione, seguono possibili spoiler !)

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in un'immagine dal primo teaser trailer

Stando a un post su 4Chan, un utente che ha avuto modo di vedere Black Widow sostiene di conoscere il contenuto della scena post-credits. Un dettaglio da prendere con le dovute pinze, dato che le sequenze finali sono spesso aggiunte all'ultimo e all'uscita del film mancano ancora quattro mesi, ma la descrizione si ricollega ad altri dettagli già noti sul futuro del Marvel Cinematic Universe: stando alla descrizione postata online, la scena dopo i titoli di coda svela che Thaddeus Ross (William Hurt), da anni spina nel fianco degli Avengers, avrebbe cominciato, già dopo gli eventi di Captain America: Civil War, a mettere in piedi una squadra alternativa. Il team in questione? I Thunderbolts, che nei fumetti furono chiamati a sostituire proprio Iron Man e compagnia bella, all'epoca dati per morti dopo aver sconfitto Onslaught (ma in realtà collocati in una realtà parallela per un anno).

Marvel Fase 4: i film, gli attori e i supereroi che vedremo nel MCU

Nei giorni scorsi è emerso che i Thunderbolts dovrebbero debuttare ufficialmente a fine anno in The Falcon and the Winter Soldier, serie in cui tornerà, guarda caso, il loro storico fondatore fumettistico, Helmut Zemo, le cui azioni nei film precedenti portarono allo scioglimento degli Avengers (nell'universo cartaceo i nuovi eroi erano inizialmente un diversivo per le malefatte di Zemo). Inoltre, un'attrice il cui ruolo nello show non è ancora stato confermato ufficialmente, Miki Ishikawa, ha postato un'immagine su Instagram che alcuni hanno interpretato come un indizio circa l'identità del suo personaggio: Jolt, uno dei membri storici dei Thunderbolts. La conferma, forse, a fine aprile.