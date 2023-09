Avengers: Secret Wars, lo Spider-Man di Tom Holland potrebbe avere un ruolo più ampio del previsto?

Con il passare dei giorni, Avengers: Secret Wars prende sempre più forma... Almeno secondo i rumor del web. Le ultime voci sul nuovo film corale del MCU sembrerebbero infatti indicare un ruolo molto più ampio del previsto per lo Spider-Man di Tom Holland (e decisamente meno spazio, invece, per altri personaggi...). Ma vediamole insieme.

Tra Spider-Man e FOX-Marvel

I primi rumor su Avengers: Secret Wars, il film che dovrebbe essere un po' il corrispettivo di Endgame nella prossima fase del MCU, facevano un paragone proprio con quest'ultimo per indicare la quantità e la qualità dei personaggi presenti nella pellicola, come anche la sua portata.

E mentre in Deadpool 3 si esplorerà l'eredità dei personaggi FOX-Marvel, tanto ci si aspetta anche da questi, specialmente dagli X-Men, che prossimamente dovranno fare il loro debutto vero e proprio nel MCU (come anche i Fantastici 4).

Gli scooper, tuttavia, sembrano avere nuove informazioni in merito, come riporta CBM, e anche indicare un altro personaggio chiave nella storia... Qualcuno che conosciamo già molto bene.

Avengers: Secret Wars, gli ultimi rumor: il film servirà da reboot per il MCU?

"Ecco che aspetto avrà Avengers: Secret Wars" scrive MyTimeToShineHello, postando un'immagine fanmade su Twitter colma di personaggi Marvel di ogni tipo.

"Più o meno, anche se alcuni di quei personaggi FOX-Marvel non andranno oltre #Deadpool3..." arriva subito la risposta di CanWeGetSomeToast, che ci tiene inoltre a ribadire come "_Manca solo lo Spider-Man di Tom Holland come protagonista di #AvengersSecretWars. Lo Spidey di Tobey Maguire apparirà, ma non sarà tra i personaggi principali".

Se Avengers: Secret Wars servirà davvero da soft reboot per il MCU, le dinamiche che si verrebbero a creare tra personaggi vecchi e nuovi potrebbero essere piuttosto interessanti, specialmente in vista della fase successiva... Secondo voi chi resterà e chi, invece, dovrà lasciarci definitivamente?