Avengers: Secret Wars, gli ultimi rumor: il film servirà da reboot per il MCU?

Continuano a circolare insistenti i rumor su Avengers: Secret Wars, e su come il nuovo film corale sui supereroi Marvel sarà un reboot per l'intero MCU (e non solo). Ma vediamo come dovrebbe funzionare nel dettaglio.

Da Deadpool 3 a Secret Wars

Sapevamo già che, con tutta probabilità, Avengers: Secret Wars supererà in portata persino Avengers: Endgame, ma per far ciò dovrebbe mostrarci, oltre a un villain sensazionale e a tanti, grossi camei, qualcosa di davvero rivoluzionario.

E stando alle ultime voci, sarebbe esattamente questa l'intenzione di Kevin Feige, che avrebbe in programma un rilancio totale del suo universo supereroistico.

Almeno, ciò è quanto si legge su Twitter (via CBM), dove gli scooper si rispondono a colpi di... Beh, scoop.

"In #Deadpool3 l'eroe si avventurerà alla ricerca deel Wolverine perfetto in giro per il Multiverso. Dopo aver incontrato numerose varianti interpretate da diversi attori, arriverà alla conclusione che Hugh Jackman non può essere sostituito" scrive in un post MyTimeToShineHollo.

"Sì, Hugh Jackman non avrà un successore fino ad #AvengersSecretWars. Feige sta rendendo Secret Wars un addio non solo al MCU attuale, ma anche a tutti i film Marvel che ci sono stati prima di Iron Man" è la risposta di CanWeGetSomeToast, che aggiunge "È il (soft) reboot definitivo che aprirà la strada a All New, and All Different".

Sembrerebbe, dunque, che i Marvel Studios si stiano preparando a una sorta di rebrand (non dissimile da quello fumettistico), ma non è ancora chiaro se questo prevede solo nuove versioni di personaggi già visti, oltre ovviamente molte delle new entry presentateci dalla Fase 4 in poi del MCU, o se continueremo a vedere qualche volto noto.

Ad ogni modo, non resta che attendere e vedere cosa ci riserverà il futuro del mondo Marvel.