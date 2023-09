Deadpool 3, il regista sul nuovo film con Ryan Reynolds: 'Esploreremo l'eredità e il legame Marvel-FOX'

Deadpool 3 sarà senz'altro un film molto particolare per il Marvel Cinematic Universe, anche perché riprenderà direttamente dei personaggi provenienti da un altro universo narrativo che, assicura il regista Shawn Levy, non verrà ignorato, anzi, sarà incluso nella storia narrata.

L'eredità FOX nel MCU

Deadpool 3 sarà il primo film rated-r del MCU, ma dovrà anche a avere a che fare in maniera diretta con quanto accaduto negli anni precedenti in casa FOX, lo studio cinematografico in possesso dei diritti degli X-Men prima dell'accordo Disney-FOX.

E stando a quanto dichiarato da Shawn Levy ai microfoni di Total Film (via CBM), l'intenzione è proprio quella di rispettare il passato e la storia cinematografica di tali personaggi, ed esplorarne le ramificazioni.

Deadpool 3: Shawn Levy svela che il film sarà molto violento e sopra le righe

"Deadpool e Wolverine sono iconici personaggi Marvel. E, più nello specifico, iconici personaggi Marvel dell'era FOX" ha premesso "Non faremo finta che non sia successo nulla prima, come a voler schioccare le dita e cancellare improvvisamente tutta l'eredità FOX che ha in un qualche modo aperto la strada al MCU. E poi la mia carriera, quella di Ryan, quella di Hugh devono molto a quell'universo".

"C'è una storia di cui tenere conto, un passato condiviso. Alla FOX risiede parte della storia Marvel. E questo sarà senz'altro parte del nostro storytelling". ha poi concluso

Deadpool 3

Al momento sappiamo ancora molto poco sui possibili accadimenti di Deadpool 3, all'infuori, ovviamente, di quello che dicono i vari rumor, inclusi quelli che vorrebbero l'introduzione del Gambit che mai fu (interpretato da Channing Tatum).

Deadpool 3, svelati nuovi dettagli sulla trama (e perché ci sarà la TVA)? Gli ultimi rumor

Di certo sappiamo solo che il film avrà a che fare con i viaggi nel tempo e che, se i piani rimangono quelli comunicati finora, dovrebbe debuttare a novembre 2024 nelle sale. Nel cast, poi, dovrebbero esserci, oltre a Reynolds e Jackman, anche Morena Baccarin, Karan Soni, Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney, Brianna Hildebrand e Shioli Kutsuna, a cui si uniscono Emma Corrin e Matthew Macfadyen.