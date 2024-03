Avengers: Secret Wars vedrà la reunion di due tra i personaggi Marvel più amati dai fan? [SPOILER]

Mentre Avengers 5 ha perso il sottotitolo The Kang Dynasty, sono recentemente emersi nuovi rumor circa quello che vedremo in Avengers: Secret Wars, che dovrebbe chiudere la Saga del Multiverso. Nella pellicola andrà in scena una reunion che i fan aspettano da tempo.

Secondo lo scooper, #MyTimeToShineHello solitamente affidabile, l'Iron Man di Robert Downey Jr. e lo Spider-Man di Tom Holland si "incontreranno di nuovo" in Avengers: Secret Wars, attualmente previsto per un'uscita nelle sale nel 2027, anche se potrebbe subire ulteriori rinvii.

In precedenza era stato riferito che i prossimi film sugli Avengers avrebbero visto il Tony Stark di Terra-838 arrivare Terra-616 in cerca di vendetta. Se ciò fosse vero, significherebbe che Downey interpreterà un Iron Man malvagio, in contrasto con l'eroico personaggio che ha sacrificato la sua vita per salvare l'universo in Avengers: Endgame.

Avengers: Endgame, un primo piano di Robert Downey Jr.

Tornano gli Avengers originali?

Si pensa, poi, che i Marvel Studios stiano corteggiando tutti e sei gli Avengers originali per un ritorno nel MCU. Lo scorso novembre, Chris Evans, interpellato sulle voci che lo vorrebbero in procinto di tornare nei panni di Captain America, ha risposto: "Sai, anch'io leggo sempre queste notizie, e per me è una novità".

Avengers: Secret Wars darà vita a un "soft reboot" del Marvel Cinematic Universe [RUMOR]

Tuttavia, non ne sapremo di più fino a quando i Marvel Studios risolveranno i loro problemi interni: dalla sostituzione del Kang di Jonathan Majors, recentemente licenziato in seguito alla condanna subita per molestie, alla scelta di un regista per i due succitati film sugli Avengers, dopo l'abbandono di Destin Daniel Cretton dalla regia di Kang Dynasty.

Al momento sappiamo solo che Michael Waldron, già autore di Loki e di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sta scrivendo entrambi i crossover.