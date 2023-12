Avengers: Secret Wars, Patrick Stewart sul ritorno nel film come Professor X 'È una possibilità'

Patrick Stewart ha risposto ai rumor che lo vedono tornare nei panni del Professor X in uno dei prossimi film Marvel Avengers: Secret Wars. Da tempo infatti si sono diffuse le voci secondo cui Charles Xavier potrebbe apparire anche in Avengers: Secret Wars, probabilmente accanto al Magneto di Ian McKellen.

In una recente intervista Stewart ha commentato questi rumor: "Non posso né smentire né confermare ma è una possibilità. Hugh Jackman e io abbiamo considerato Logan come il nostro addio dato che sono morto in quel film, anche se in realtà sono già morto diverse volte [ride] ma sono sempre tornato" ha detto Stewart ricordando che nei film dedicato agli X-Men la sua versione di Xavier è morta due volte.

Quando l'intervistatore ha tirato in ballo il Multiverso e ha chiesto a Stewart di confermare o meno il suo ritorno ne panni del Professor x, l'attore ha aggiunto: "Sì, sappiatelo e potreste essere fortunati".

Patric Stewart aveva già ripreso il ruolo il ruolo del professor Charles Xavier per una breve apparizione in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Inoltre l'attore ha recentemente commentato le ipotesi del suo ritorno nel ruolo di Xavier in Deadpool 3.

Avengers: Secret Wars

Si conosce ancora poco della trama del film, ma secondo diverse indiscrezioni Secret Wars darà vita con molta probabilità a un soft reboot dell'intero MCU.

Il film doveva uscire nelle sale il 1 maggio 2026, ma è stato poi rimandato al 7 maggio 2027 e sarà probabilmente diviso in due parti. Al momento i Marvel Studios non hanno ancora annunciato chi sarà il regista che prenderà le redini del film.