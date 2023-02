Deadpool 3: Patrick Stewart commenta le ipotesi di un suo ritorno accanto a Hugh Jackman

Patrick Stewart ha parlato della possibilità di apparire in Deadpool 3, il film con star Ryan Reynolds in cui reciterà anche Hugh Jackman, ecco le sue dichiarazioni.

Deadpool 3 segnerà il ritorno di Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine e ora Patrick Stewart ha accennato alla possibilità di essere coinvolto nel progetto con la parte di Charles Xavier.

Il terzo film con star Ryan Reynolds è attualmente nella fase di pre-produzione e sarà il primo dedicato alle avventure dell'irriverente personaggio a essere prodotto dopo l'acquisizione da parte di Disney della 20th Century Fox.

Patrick Stewart, rispondendo alle domande di ComicBook, ha infatti regalato un'interessante possibilità legata a Deadpool 3. L'attore ha ammesso: "Mi hanno detto di rimanere in standby. Non so niente di più, onestamente".

Logan: Patrick Stewart nel primo trailer

Il protagonista di Star Trek: Picard non ha quindi escluso categoricamente una sua possibile apparizione nel film che vedrà protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Nei film dedicati agli X-Men la sua versione di Xavier è morta due volte, tuttavia la storia si svolgerà prima degli eventi mostrati in Logan. Il Professor X, quindi, potrebbe ritornare sugli schermi.

Deadpool 3 sarà pieno di riferimenti al Multiverso Marvel?

L'interprete di Wolverine, parlando del suo ritorno, aveva spiegato di aver parlato di quanto accadrà con il regista di Logan, James Mangold, assicurando che il progetto non andrà in nessun modo a intaccare la storia con cui avevano concluso il racconto del suo personaggio.

Hugh, inoltre, ha anticipato che con Deadpool la situazione sarà piuttosto tesa: "Si odiano. Logan è infastidito da lui. Prova frustrazione. Vuole essere distante da lui in questo film. Lui parla velocemente ed è arguto, e il mio personaggio vuole semplicemente dargli un pugno in testa".