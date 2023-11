Avengers: Secret Wars, il Dio Loki di Tom Hiddleston avrà un ruolo 'enorme' nel film? [RUMOR]

Con la fine della seconda stagione di Loki, Tom Hiddleston ha confessato di aver concluso il suo ciclo con Marvel, ma come ammette lui stesso "chiamarlo addio non sarebbe saggio".

Tom Hiddleston in una sequenza del film Thor, di Kenneth Branagh

Viste le sventure che sta attraversando Marvel, il futuro dell'MCU è in continua evoluzione ed è troppo presto per conoscere i dettagli del rilancio della saga degli Avengers con le pellicole Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, che sono nuovamente in cerca di regista e visti i guai legali dell'interprete di Kang Jonathan Majors, potrebbe essere al centro di grandi stravolgimenti nel plot e nel titolo.

Troppo presto per avere certezze, ma un rumor che riguarda Tom Hiddleston si fa largo in rete: secondo quanto anticipato da Comicbook movie Loki avrà un ruolo enorme in Avengers: Secret Wars.

Avengers: Endgame: i Marvel Studios starebbero coinvolgendo gli sceneggiatori nella Saga del Multiverso

Il fatto che colui che possiede il potere di alimentare un Multiverso infinito sia una parte importante di Avengers: Secret Wars non è una grande sorpresa, soprattutto perché è stato precedentemente anticipato che il film finirà con la creazione di una nuova Terra-616, fungendo da reboot graduale per l'MCU e sancendo, probabilmente, l'ingresso definitivo degli X-Men in questo universo condiviso.

Parlando del suo futuro nell'MCU, Tom Hiddleston ha confermato che il suo ritorno nei panni di Loki è tutt'altro che escluso spiegando: "Onestamente, almeno due volte nella mia vita mi sono detto addio. Ho scritto a Kevin Feige, Louis de Esposito e Victoria Alonso per ringeraziali dicendo 'Grazie mille. È stato il ruolo di una vita', e loro mi hanno risposto dicendo 'Vieni a trovarci quando vuoi. Fai sempre parte della famiglia. Siamo sempre qui. Ci hai dato così tanto e le lacrime sono state condivise.' Quindi penso che non sarebbe saggio a questo punto chiudere definitivamente la porta."

Avengers: The Kang Dynasty è atteso nei cinema nel maggio 2026, Avengers: Secret Wars seguirà nel maggio 2027.