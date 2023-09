Avengers: Secret Wars, Ian McKellen tornerà nei panni di Magneto? [RUMOR]

Dopo aver messo in chiaro che non ha nessuna intenzione di andare in pensione, l'84enne Ian McKellen potrebbe tornare a indossare i panni di Magneto in Avengers: Secret Wars.

Secondo lo scooper MyTimeToShineHello, Ian McKellen potrebbe tornare nei panni del villain degli X-Men nel film crossover che segnerà il culmine della saga del Multiverso. L'attore ha precedentemente interpretato l'iconico antagonista della Marvel Comics nella serie di film sugli X-Men della 20th Century Fox, apparendo in X-Men (2000), X-Men 2 (2003), X-Men: Conflitto finale (2006), Wolverine: L'immortale (2013) e X-Men: Giorni di un futuro passato (2014).

Patrick Stewart aveva anticipato il ritorno dell'amico nella saga degli X-Men?

Le voci su Avengers: Secret Wars arrivano diversi mesi dopo che il co-protagonista di McKellen in X-Men, Patrick Stewart, interprete del professor Charles Xavier, aveva lasciato intendere che i due amici si sarebbero riuniti per un progetto Marvel segreto. A febbraio, Stewart si è lasciato sfuggire con Entertainment Tonight che Ian McKellen aveva offerto alcuni feedback all'attore dopo aver assistito al suo cameo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia: "In realtà, è andata molto bene. Ian ha detto qualcosa del tipo 'Ehi, l'avrei fatto!'. Ma non abbiamo finito, Sir Ian e io. Abbiamo dei progetti."

Il primo di questi progetti potrebbe essere Deadpool 3, rilancio della saga di Deadpool oggi sotto l'egida Marvel che potrebbe fornire l'occasione per una prima reunion di Magneto e Xavier, anche se il loro coinvolgimento al momento non è confermato.

Al momento Avengers: Secret Wars è ancora privo di regista, ma voci insistenti vorrebbero Shawn Levy (Deadpool 3) e Sam Raimi (Doctor Strange 2) in testa alla shortlist dei Marvel Sutdios. Mentre Sam Raimi tace, Shawn Levy ha commentato le voci con ET Canada al Toronto Film Festival ammettendo: "Ho letto anch'io il rumor, e questo è tutto ciò che dirò."