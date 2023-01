Avengers: Secret Wars, nuovi rumor sul film: chi sarà il villain?

Continuano a circolare rumor su ciò che vedremo in Avengers: Secret Wars, il secondo dei film corali del MCU in arrivo nei prossimi anni, e ora pare sia stata svelata l'identità del villain.

Siamo finalmente nel 2023, il che vuol dire che mancano "solo" tre anni all'uscita di Avengers: Secret Wars al cinema. Intanto però i rumor sul film continuato a circolare imperterriti, e l'argomento del giorno è niente meno che il villain principale della pellicola. Di chi si tratterà?

Già da tempo ormai il web discute di ciò che ci riserveranno le nuove fasi del Marvel Cinematic Universe, specialmente in vista della definitiva introduzione di Kang il Conquistatore in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ma ultimamente le voci sui due film corali in arrivo rispettivamente nel 2025 e 2026, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, hanno dato adito a tantissime speculazioni.

In particolare, Secret Wars incuriosisce parecchio i fan, data anche la storia fumettistica legata al titolo, e uno degli argomenti più popolari è sicuramente il main villain della pellicola.

The Kang Dynasty ce lo dice in modo palese, ma chi metterà in difficoltà i nostri eroi nel film del 2026?

Avengers: Secret Wars, gli ultimi rumor: da Wolverine ai Fantastici 4, i cameo che faranno invidia a Endgame

Secondo alcuni precedenti rumor, sarebbe stata ancora Kang la proverbiale gatta da pelare per l'occasione, mentre in molti sperano nel coinvolgimento di Doctor Doom, ma l'insider MyTimeToShineHello, come riporta anche CBM, suggerisce che in realtà si tratterà di un altro nome noto ai lettori dei fumetti Marvel... The Beyonder ovvero l'Arcano.

Non solo, ci viene infatti rivelato che...

"The Beyonder sarà il main villain di Secret Wars, e sarà una variante di Kang" si legge in uno dei suoi tweet.

E aggiunge poi che sarà anch'esso interpretato da Jonathan Majors, l'attore che porterà sullo schermo Kang e che abbiamo già visto nei panni di Colui Che Rimane nella prima stagione di Loki.

Sarà interessante vedere se, innanzitutto, sarà davvero così, e poi, nel caso, come verrà sviluppata la storyline corrispondente. Voi cosa vorreste vedere?