VisionQuest: il nuovo teaser ha confermato la più popolare teoria su Avengers: Secret Wars?

VisionQuest dovrà fare i conti con parecchie questioni rimaste aperte nella storia di Visione, ma il nuovo teaser della serie Marvel ne aggiunge una particolarmente interessante. Il personaggio di Paul Bettany sembra infatti aver preso le distanze dagli Avengers, la squadra di cui ha fatto parte per buona parte della sua storia nel MCU.

VisionQuest, Visione non si considera più un Avenger?

Visione in una scena di Avengers: Endgame

Un breve passaggio mostrato nel nuovo materiale promozionale della serie Marvel ha infatti aperto uno scenario piuttosto chiaro. Visione guarda al proprio passato da supereroe come a qualcosa che appartiene ormai a un'altra fase della sua esistenza: "Guardando dall'altra parte di questo tavolo, vedi un Avenger... ma quello era il vecchio me".

Una frase apparentemente semplice che, nel MCU, potrebbe però avere conseguenze ben più ampie e collegarsi direttamente ad Avengers: Secret Wars.

La serie Disney+ arriva dopo tutto ciò che il personaggio ha attraversato negli ultimi anni. Creato in Avengers: Age of Ultron, Visione entra a far parte della squadra prima di morire in Avengers: Infinity War.

WandaVision complica ulteriormente la sua storia, tra la versione generata da Wanda all'interno di Westview e il ritorno di White Vision, che termina la serie recuperando parte dei propri ricordi e allontanandosi verso una destinazione sconosciuta.

VisionQuest riparte proprio da lì, concentrandosi sulla ricerca di un'identità da parte del personaggio. A rendere tutto ancora più delicato c'è il ritorno di Tommy, uno dei figli di Wanda e Visione, elemento che dovrebbe riportare inevitabilmente al centro anche il passato familiare del protagonista.

La sua presa di distanza dagli Avengers, però, introduce un'altra domanda: l'eroe ha davvero chiuso con la squadra oppure la serie sta semplicemente raccontando il punto da cui partirà il suo nuovo arco narrativo?

Cosa c'entra con Avengers: Secret Wars

Tony Stark in Avengers: Endgame

Il dubbio diventa più interessante se inserito nella situazione generale degli Avengers. La formazione che ha dominato le prime fasi del Marvel Cinematic Universe è ormai quasi completamente scomparsa: Tony Stark e Natasha Romanoff sono morti, mentre Steve Rogers aveva scelto di lasciare la propria epoca al termine di Avengers: Endgame. Anche molti altri personaggi che avevano combattuto in Infinity War e Endgame hanno cambiato ruolo, squadra o priorità.

Da qui torna a prendere forza una delle teorie che circolano da tempo intorno ad Avengers: Secret Wars: il film potrebbe servire a riorganizzare profondamente il MCU, magari ridefinendone personaggi, continuità e nuovi equilibri.

Parlare già di reboot completo, tuttavia, resta prematuro. L'universo Marvel continua infatti a costruire collegamenti tra vecchi e nuovi protagonisti, mentre alcuni interpreti storici stanno tornando proprio nei prossimi film. Anche Robert Downey Jr. e Chris Evans sono nuovamente coinvolti nella saga, dettaglio che rende difficile immaginare una cesura totale con quanto visto finora.

Più plausibile, almeno per il momento, pensare a Secret Wars come a un gigantesco punto di svolta: un'occasione per cambiare gerarchie, chiudere alcune storie e prepararne altre.

In questo scenario, la frase di Vision assume un peso particolare. VisionQuest potrebbe raccontare soltanto la sua crisi personale oppure anticipare qualcosa di molto più grande: la fine definitiva dell'idea di Avengers così come l'abbiamo conosciuta.