Samuel L. Jackson torna in Avengers: Secret Wars ma ancora non sa cosa farà Nick Fury

Samuel L. Jackson si prepara a indossare ancora una volta i panni di Nick Fury, ma con una particolarità piuttosto sorprendente: non sa cosa Marvel abbia in programma per il suo personaggio. L'attore ha infatti rivelato che tornerà in un prossimo film degli Avengers, lasciando intendere che si tratti di Avengers: Secret Wars, ma non ha ricevuto dallo studio alcun dettaglio sulla storia.

Samuel L. Jackson: "Non mi hanno detto niente"

La rivelazione è arrivata durante la première di The Beast, dove Jackson ha parlato brevemente con The Direct del suo futuro nel Marvel Cinematic Universe. Una risposta molto più vaga di quanto ci si potrebbe aspettare da uno degli interpreti storici della saga.

Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury

Alla domanda su quale sarà il suo prossimo progetto Marvel, Samuel L. Jackson ha risposto semplicemente: "Il prossimo film... quello dopo questo". Quando gli è stato chiesto se potesse anticipare qualcosa, l'attore è stato ancora più netto: "Non ne ho idea. Non mi hanno detto niente, se non: "Non sarai in questo film. Sarai nel prossimo"".

Il riferimento a questo film sembra essere chiaramente Avengers: Doomsday, in uscita il 18 dicembre 2026. Il titolo successivo previsto dal calendario Marvel è infatti Avengers: Secret Wars, atteso per il 17 dicembre 2027 e diretto, come Doomsday, da Anthony e Joe Russo.

Marvel non ha ancora commentato ufficialmente le dichiarazioni dell'attore, quindi la presenza di Nick Fury in Secret Wars resta da considerare un'indicazione proveniente dallo stesso Jackson e non un annuncio formale dello studio.

Nick Fury salterà Doomsday, ma tornerà in Secret Wars?

L'assenza di Jackson da Avengers: Doomsday sarebbe quindi coerente con quanto raccontato dall'attore. Il film rappresenterà il primo capitolo di un nuovo grande evento narrativo destinato a proseguire proprio con Secret Wars, seguendo una struttura simile a quella adottata da Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La locandina di Secret Invasion

Di Secret Wars si conoscono ancora pochi dettagli, ma è già evidente la dimensione gigantesca del cast coinvolto nel nuovo ciclo degli Avengers. Doomsday riunirà infatti personaggi provenienti da diverse realtà del franchise, compresi gli eroi dell'MCU, i Fantastici Quattro e diversi interpreti legati all'universo degli X-Men della Fox.

Al centro dello scontro ci sarà Victor Von Doom, interpretato da Robert Downey Jr., che torna nell'MCU questa volta nei panni del principale antagonista. Il film vedrà inoltre il ritorno di Chris Hemsworth, Chris Evans, Anthony Mackie, Letitia Wright, Paul Rudd, Tom Hiddleston e Sebastian Stan, insieme agli interpreti di Thunderbolts e Fantastic Four: First Steps. Saranno presenti anche Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn, James Marsden, Kelsey Grammer, Alan Cumming e Channing Tatum.

Per Jackson si tratterebbe dell'ennesima apparizione nei panni di Fury, un personaggio che interpreta fin dall'inizio dell'MCU. Il suo debutto risale infatti al 2008, quando la scena post-credit di Iron Man lo mostrò mentre proponeva a Tony Stark di entrare nell'Avengers Initiative.

L'ultima apparizione cinematografica dell'attore è stata invece in The Marvels nel 2023, lo stesso anno in cui ha guidato per la prima volta un progetto Marvel come protagonista con la serie Disney+ Secret Invasion. La produzione è stata accolta in maniera tutt'altro che positiva e ha lasciato il futuro di Fury particolarmente incerto.

Ora Jackson sembra destinato a tornare proprio quando il MCU si prepara a raggiungere uno dei suoi momenti narrativi più ambiziosi. Il dettaglio più curioso, però, è che nemmeno l'attore sa ancora quale sarà il ruolo di Nick Fury nella storia.