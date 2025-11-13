Avengers: Secret Wars, novità dalla produzione: "Ci saranno altre riprese l'anno prossimo"

Dopo mesi di indiscrezioni, Avengers: Secret Wars ottiene un aggiornamento concreto sulla produzione, confermando che il progetto non ha ancora concluso le riprese e sarà il ponte fra ciò che resta dell'era post-Endgame e un nuovo corso narrativo per l'universo Marvel.

Marvel svela il calendario ufficiale di Avengers: Secret Wars, che entrerà in produzione nell'estate 2026 dopo altre riprese da ultimare in primavera e gli ultimi ritocchi a Avengers: Doomsday. Tra ritorni sorprendenti, il debutto dei Mutanti e un futuro "reset", il film del 2027 ridefinirà il MCU.

Marvel prepara il gran finale della Multiverse Saga

Dopo la conclusione delle riprese principali di Avengers: Doomsday, arriva un tassello fondamentale della timeline Marvel: The Hollywood Reporter ha confermato che Avengers: Secret Wars entrerà in produzione nell'estate 2026. Un'indicazione attesa, soprattutto mentre i fratelli Russo sono ancora immersi nella post-produzione dell'enorme film precedente, con "ulteriore fotografia" prevista per la primavera 2026.

Robert Downey Jr. in una scena

Il progetto segna il ritorno dei registi che hanno firmato Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, due dei colossi più influenti della storia del MCU. E come spesso accade in produzioni di tale scala, i lavori supplementari su Doomsday non sono un segnale di allarme, ma prassi consolidata, un perfezionamento necessario per un titolo che dovrà traghettare il franchise verso il suo nuovo equilibrio.

Il cast di Secret Wars rimane in gran parte avvolto nel mistero. Le conferme ufficiali sono poche, ma le speculazioni dominano ormai il discorso online: fra queste, la possibile ricomparsa di Josh Brolin in una variante di Thanos. L'attore, nel suo recente commento a Entertainment Tonight, ha lasciato aperta la porta: "Se Joe Russo viene da me - cosa che forse ha fatto, non lo so - con un'idea, potrei acconsentire. Probabilmente molto in fretta."

Un indizio che ha riacceso l'entusiasmo dei fan, soprattutto alla luce delle versioni alternative già esplorate da Marvel in altri progetti.

Il "reset" voluto da Kevin Feige e il peso di Secret Wars

Se Endgame è stata una chiusura, Secret Wars rappresenterà la soglia di un nuovo inizio. Lo ha ribadito direttamente Kevin Feige in un'intervista a Variety del luglio 2025, spiegando che la direzione del franchise non andrà verso un reebot integrale, ma verso un riallineamento guidato dagli eventi multiversali: "Endgame riguardava le fini. Secret Wars riguarda gli inizi."

Gli Avengers in azione

Il presidente Marvel ha chiarito la filosofia dietro il cambiamento: "Reboot è una parola che spaventa. Reset, timeline singola - è questo il tipo di percorso a cui stiamo pensando." E il luogo dove questa transizione avverrà, ha precisato, saranno proprio i Mutanti: "Gli X-Men sono dove accadrà. Raccontano storie universali di giovani che si sentono diversi e fuori posto, ed è lì che stiamo andando."

Nel frattempo, l'attenzione immediata resta su Avengers: Doomsday, il cui primo trailer arriverà a dicembre 2025 e segnerà il ritorno di Robert Downey Jr., stavolta nei panni di Doctor Doom. Personaggio cardine in entrambi i capitoli, insieme ai membri dei Fantastic Four, agli eroi storici e alle nuove leve del Multiverso.

Con Avengers: Secret Wars atteso nelle sale il 17 dicembre 2027, il MCU si prepara al capitolo più ambizioso della sua storia recente. Tra ritorni iconici, nuovi volti e una ricostruzione narrativa dalle fondamenta, la saga degli Avengers è pronta a cambiare ancora una volta le regole del gioco.