Avengers: Secret Wars, nel film appariranno personaggi di Spider-Man: Across the Spider-Verse? (RUMOR)

Gli ultimi rumor su Avengers: Secret Wars vorrebbero anche dei personaggi di Spider-Man: Across the Spider-Verse nel film, ma sarà davvero così?

È forse troppo presto per sapere cosa vedremo in Avengers: Secret Wars, ma dei rumor vorrebbero la presenza di personaggi provenienti da Spider-Man: Across the Spider-Verse nel nuovo progetto corale dei Marvel Studios.

Ora che abbiamo scoperto cosa e chi appare in Spider-Man: Across the Spider-Verse, è tempo di guardare al futuro.

Ma futuro non significa solo Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, terzo capitolo della saga animata Marvel Sony, ma anche dare uno sguardo agli altri progetti corali Marvel, come ad esempio Avengers: Secret Wars.

Avengers: Secret Wars, gli ultimi rumor: da Wolverine ai Fantastici 4, i cameo che faranno invidia a Endgame

Una marea di personaggi per Avengers: Secret Wars

Mentre sembrano tornare sempre più insistenti le voci che Avengers: Secret Wars sarà diviso in due parti, CBM e Toonado riportano quanto segnalato da The Cosmic Circus in merito a chi potremmo vedere sul grande schermo per l'occasione.

Secondo il sito , infatti, in Avengers: Secret Wars dovrebbero apparire anche dei personaggi dello Spider-Verse Sony, e in particolare dai film Spider-Man: Un Nuovo Universo e Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Non si sa quali potrebbero essere, né se apparirebbero in forma animata o live-action, ma se altre voci che li riguardano dovessero rivelarsi realtà, come il fatto che dovremmo vederne qualcuno anche alla fine di Madame Web, potremmo già avere qualche indizio al riguardo.

Madame Web, il film con Dakota Johnson sarà un'origin story: "La incontrerete prima rispetto ai fumetti"

E voi, che ne pensate? Chi dello Spider-Verse Sony potrebbe apparire in Avengers: Secret Wars? E se fosse, ad esempio, lo Spider-Man 2099 a.k.a. Miguel O'Hara di Oscar Isaac? Che ne sarebbe invece di Moon Knight?

Le domande, come vedete, son tante, e chissà quando avremo risposta.