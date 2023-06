Madame Web, il film con Dakota Johnson sarà un'origin story: 'La incontrerete prima rispetto ai fumetti'

Il prossimo anno in casa Sony Marvel sarà quello di Madame Web, il personaggio interpretato sul grande schermo da Dakota Johnson. Ma, ha ribadito uno dei produttori del film, conosceremo una Cassandra Webb di parecchio precedente a quanto visto nei fumetti, e la pellicola ci mostrerà la sua origin story.

Dopo il successo di Spider-Man: Across the Spider-Verse, i fan non vedono l'ora di vedere nuove Spider-Persone in azione, e presto saranno accontati.

Un altro personaggio Marvel Sony arriverà presto sui nostri schermi quando Madame Web farà il suo esordio al cinema. Ma cosa dobbiamo aspettarci dal film con protagonista Dakota Johnson?

Cosa vedremo in Madame Web

"Se siete dei fan di Spider-Man, adorerete il personaggio, perché lo conoscete dai fumetti. Ma lì lei non è un personaggio che ha tanto spazio, per cui stiamo realizzando l'origin story di Madame Web" ha spiegato Lorenzo di Bonaventura ai microfoni di Comicbook, come riporta anchje CBM.

"Quindi la incontrerete prima che diventi la persona che vedete anche nei fumetti, e capirete come è arrivata ad essere quella persona. E credo che sarà un territorio davvero inesplorato per i fan" ha poi concluso.

E voi, cosa ne pensate? Credete sia un bene incontrare "così presto" il personaggio, dato che non è generalmente conosciuto come Spider-Man e simili? O temete che questo approccio possa non funzionare?

Madame Web arriverà a febbraio 2024 al cinema.