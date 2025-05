Avengers: Doomsday, clamoroso: Tom Holland è ancora in trattative per tornare nei panni di Spider-Man?

A quanto pare, Holland sarebbe ancora in forse per il prossimo crossover dei Marvel Studios che vedrà l'arrivo di Doctor Doom

Fino a un po' di tempo fa lo Spider-Man di Tom Holland doveva essere il protagonista di Avengers: The Kang Dynasty. Da allora, però, molte cose sono cambiate: la sceneggiatura di Jeff Loveness e Michael Waldron è stata cestinata a favore di quella di Stephen McFeely con il film ribattezzato Avengers: Doomsday.

L'accordo tra i Marvel Studios e la Sony Pictures prevede che Spider-Man possa apparire nei film sui Vendicatori, ma a complicare le cose c'è il fatto che Spider-Man: Brand New Day uscirà a cavallo tra l'arrivo di Doomsday e Avengers: Secret Wars.

L'avventura in solitaria dell'arrampicamuri potrebbe essere ambientata prima degli eventi di Doomsday, ma se questo fosse effettivamente il piano, probabilmente Tom Holland non prenderà parte al prossimo film sui Vendicatori per evitare di confondere troppo il pubblico. Pare sia certo che Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield si riuniranno in Secret Wars, ma se Brand New Day dovesse rivelarsi un racconto multiversale, allora potrebbe accadere anche prima.

Quanto sarà grande il ruolo di Tom Holland in Doomsday?

Spider-Man: No Way Home, Zendaya e Tom Holland in una foto del film

Staremo a vedere come andranno le cose, ma nel frattempo la nota insider MyTimeToShineHello ha riportato oggi l'indiscrezione secondo cui "Tom Holland è in trattative per un ruolo in Avengers: Doomsday".

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha lasciato intendere che il cast del crossover è tutt'altro che completo, e alcuni addetti ai lavori hanno riferito che molti attori sono ancora in trattative per un film la cui sceneggiatura viene continuamente riscritta mentre le riprese sono già iniziate da diverse settimane.

Sarebbe un vero peccato vedere i Vendicatori scontrarsi con gli X-Men senza la presenza di Spider-Man, ma lo stesso si potrebbe dire per Wolverine, dato che Hugh Jackman non è ancora stato aggiunto ufficialmente al cast del film. Se il Peter Parker di Holland apparirà in Avengers: Doomsday, immaginiamo che avrà un ruolo minore per evitare di entrare in conflitto con il suo prossimo film da solista...