Avengers: Doomsday e Secret Wars, slitta la data di uscita, slot occupato da Il diavolo veste Prada 2

Per vedere le nuove avventure degli Avengers sul grande schermo dovremo attendere più del previsto. Disney e Marvel Studios hanno annunciato uno slittamento nelle date di uscita di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Doomsday è stato spostato dal 1° maggio 2026 al 18 dicembre 2026. Secret Wars invece, uscirà il 17 dicembre 2027, mentre la sua uscita era originariamente prevista per il 7 maggio 2027.

Notizia preoccupante per i fan? In realtà i segnali di un possibile slittamento erano già ben visibili a un occhio attento. Le riprese di Avengers: Doomsday hanno preso il via a solo un anno dall'uscita e, come scrive Comicbookmovie, "sembrava strano che la Disney distribuisse un film sugli Avengers a poche settimane di distanza da uno di Star Wars (_The Mandalorian & Grogu, in uscita il 22 maggio)"_.

La Disney, tuttavia, non rinuncia all'ambito slot di inizio estate e al posto di Avengers: Doomsday farà uscire Il diavolo veste Prada 2.

In definitiva, questa sembra la mossa giusta da parte della Disney che darà più tempo per le riprese dei due capitoli sugli Avengers, prolungando inoltre l'importantissimo periodo di post-produzione.

La presentazione del cast di Avengers: Endgame

Come cambia il calendario Disney

È stato anche confermato che la dicitura Film Marvel senza titolo è stata rimossa dallo slot del 13 febbraio 2026, mentre le date del 6 novembre 2026 e del 5 novembre 2027, precedentemente prenotate per film dell'MCU, sono state modificate in Film Disney senza titolo.

Visto lo slittamento di date, Spider-Man: Brand New Day non uscirà più tra Doomsday e Secret Wars. L'uscita del nuovo capitolo standalone con Tom Holland è prevista per il 29 luglio 2026, prima dell'arrivo di Avengers: Doomsday, il che rafforza le ipotesi che la nuova avventura dell'Uomo Ragno tornerà a raccontare le gesta dell'eroe per le strade di New York allontanandosi dal plot multiversale dell'MCU.

Mentre i precedenti film di Avengers hanno riscosso un enorme successo a maggio, quello di dicembre è uno slot molto ambito che ha visto trionfare al botteghino i franchise di Avatar, Spider-Man e Star Wars. Con questo slittamento, Disney e Marvel si augurano di fare il colpaccio per un ritorno in grande degli Avengers dopo un periodo di flop brucianti?