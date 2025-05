Ironheart, arriva l'erede di Iron Man: il trailer svela trama e data d'uscita della serie Marvel

Marvel Television ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Ironheart, con Dominique Thorne protagonista.

Lo show segue le vicende di un'adolescente super intelligente che crea una potentissima armatura ispirata a quella iconica di Iron Man. La serie debutterà il 25 giugno su Disney+ e sarà composta da un totale di sei episodi.

Non è la prima volta che i fan della Marvel vedono Thorne nei panni di Riri Williams: il personaggio, infatti, ha fatto il suo debutto nel MCU sul grande schermo in Black Panther: Wakanda Forever. Ryan Coogler, che ha diretto il film, è tornato in veste di produttore esecutivo per la serie.

Ironheart, la storia di Riri Williams nel MCU

Dominique Thorne in Black Panther: Wakanda Forever

In Wakanda Forever, Riri è una studentessa super intelligente del MIT di Chicago che ha inventato la sua potente armatura di vibranio che attira l'attenzione dei leader del Wakanda, del re sottomarino Namor e della CIA.

Black Panther - Wakanda Forever: un primo piano di Angela Bassett

Shuri (Letitia Wright) e Okoye (Danai Gurira) trovano Riri e la proteggono dai guerrieri di Namor della città di Talokan. Durante un attacco al Wakanda da parte delle forze di Namor, la vita di Riri viene salvata dalla regina Ramonda (Angela Bassett), che muore durante la guerra. Riri si allea con i wakandiani per sconfiggere Namor e crea per Okoye un'armatura volante chiamata Midnight Angel.

Il cast di Ironheart include inoltre Lyric Ross nei panni della migliore amica di Riri, Natalie Washington; Alden Ehrenreich nei panni di Joe McGillicuddy; Anthony Ramos nel ruolo del villain Cappuccio; Matthew Elam come Xavier Washington; Anji White nel ruolo della madre di Riri; Manny Montana nei panni di Cugino John e Shea Couleé in quelli di Slug.