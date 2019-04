Avengers: Infinity War, il ruolo di Captain America è stato ridotto in vista di Avengers: Endgame

Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame hanno ammesso di aver ridotto il ruolo di Captain America in Avengers: Infinity War per scopi narrativi.

I fratelli Russo hanno ridotto il ruolo di Captain America in Avengers: Infinity War per poi farlo esplodere in Avengers: Endgame. Pur essendo presente in Infinity War, un personaggio della portata di Captain America ha visto la sua presenza ridotta per scopi narrativi. La conferma arriva dagli sceneggiatori di Avengers: Endgame Christopher Markus e Stephen McFeely:

Avengers: Infinity War - Un'immagine dal trailer

"Quando discutevamo di Avengers: Infinity War], ci siamo trovati a ridurre lo spazio di alcuni personaggi per poi ampliarlo in Avengers 4. Cap è un grande esempio. Gli spettatori hanno contato le battute del personaggio in Infinity War, sono circa 20. Cap tornerà al centro della storia, probabilmente con risvolti drammatici, in Avengers: Endgame. Questo perché le storie che lo coinvolgono sono più interessanti dopo la Decimazione rispetto a prima. Cap e Natasha sono due esempi di ciò. Parte del motivo per cui ci sono solo 13 personaggi nel poster è che approfondiremo alcune storie."

Il duo di sceneggiatori ha spiegato di aver sviluppato Infinity War e Edngame in parallelo, perciò erano consapevoli della direzione in cui sarebbe andata la storia di Endgame perfino prima di cominciare a scrivere Infinity War.

"Ci sono due film. Chiaramente sono collegati, ma il loro obiettivo è raccontare una storia in due parti radicalmente diverse".

Per quanto riguarda il conflitto ancora irrisolto tra Captain America e Tony Stark,alla domanda se Endgame vedrà la pacificazione tra i due Vendicatori, gli sceneggiatori non si esprimono più di tanto:

"Difficile dirlo, ma la loro relazione è uno dei temi che vorremmo vedere affrontati. Ma nel poster guardano nella stessa direzione."

Avengers: Endgame, chi morirà?

Sono aperte le prevendite per Avengers: Endgame, che sarà nei cinema italiani partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.