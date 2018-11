La star di Avengers: Infinity War Josh Brolin svela i suoi film Marvel preferiti

Tante le informazioni contenute nella pubblicazione Marvel Studios: The First Ten Years che celebra i primi dieci anni del Marvel Cinematic Universe. Tra le interviste più gustose vi è quella all'interprete di Thanos, Josh Brolin il quale rivela quali siano i suoi film Marvel preferiti.

A sorpresa Josh Brolin non ha citato Avengers: Infinity War, che lo ha visto impegnato a distruggere mezzo universo nei panni di Thanos, ma si è indirizzato su un altro tipo di scelte.

Dopo aver confessato di essere contento di poter scegliere più di un titolo, josh Brolin ha indicato tra i preferiti Iron Man: "Ha funzionato così bene. Per me non c'è un miglior connubio tra attore e personaggio di questo e il merito è di Robert Downey Jr.. E' cominciato tutto da qui e ora non potremmo pensare a nessun interprete migliore di Robert per il ruolo di Iron Man. Non solo lui ha alzato l'asticella, ma ha creato un modello per tutto ciò che è venuto dopo".

Un altro titolo indicato da Josh Brolin, a sorpresa, è Captain America: Civil War per via della frizione contenuta nel film. "Da membro del pubblico, vuoi scoprire cosa farà Capitan America. Ci sono in ballo emozioni intense nel confronto tra amici".

Il terzo e ultimo titolo citato da Josh Brolin è Thor: Ragnarok: "L'ho adorato. Adoro Chris Hemsworth. Anche Mark Ruffalo e Cate Blanchett sono stati grandiosi e sembrano davvero divertirsi nei panni del loro personaggi. Cate è sempre stata una delle mie attrici preferite e il regista Taika Waititi ha realizzato un film divertente, solido, un ibrido di humor, azione e divertimento".

A partire dal 3 maggio 2019 rivedremo Josh Brolin in Avengers 4, dove scopriremo che fine farà Thanos dopo aver distrutto mezzo universo con uno schiocco di dita.

