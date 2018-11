Avengers: Infinity War, Capitan Marvel è sempre stata il piano B di Nick Fury

Nick Fury ha sempre creduto negli Avengers, ma il team di supereroi non è uscito brillantemente dalle ultime missioni. Nick Fury, però, ha sempre avuto un piano B: Capitan Marvel.

Il fumetto Marvel Captain Marvel Prelude mostra il percorso che spingerà Nick Fury ad afferrare il suo trasmettitore e a contattare Captain Marvel e questo percorso, più lungo di quanto ci si aspetti, si apre con un rimando ad Avengers: Age of Ultron. Gli eventi di Age of Ultron hanno condotto agli Accordi di Sokovia costringendo gli Avengers a piegarsi alle regole imposte dal governo e la rottura interna al gruppo ha portato alla Civil War.

Per Nick Fury la frattura intera agli Avengers è stata un problema. Era stato proprio lui a riunire gli Avengers, aveva perfino usato la morte di uno dei suoi subordinati per manipolare Captain America, Iron Man e Thor spingendoli a mettere da parte le differenze per lavorare insieme.

"Le minacce da altri mondi sono una cosa" spiega a Maria Hill nel Captain Marvel Prelude, subito dopo gli eventi di Captain America: Civil War "ma questa rottura tra Stark e Rogers causata dagli Accordi di Sokovia potrebbe essere qualcosa da cui non si torna indietro. Non possiamo sostenere questo tipo di guerre interne."

Subito dopo, però, Nick Fury suggerisce che di fronte a una minaccia all'umanità, gli Avengers si riunirebbero. Maria gli chiede se c'è un eroe che non ha ancora chiamato aggiungendo "Potrebbe essere d'aiuto avere un piano B in caso la situazione peggiorasse" e la risposta di Nick Fury è semplice: "Se facciamo bene il nostro lavoro, non dovremmo mai essere nella posizione di doverla chiamare".

Il riferimento, naturalmente, è rivolto a Capitan Marvel. Il fumetto contiene successivamente il riferimento alla scena post-credits di Avengers: Infinity War in cui, prima di cadere disintegrato insieme a Maria Hill a seguito dello schiocco di dita di Thanos, Nick Fury lancia il segnale a Capitan Marvel.

Nick Fury si rivolge a un'unica eroina per sanare la devastazione provocata da Thanos, il che ci fa sospettare che Carol Danvers sia più potente di Iron Man, Capitan America, Thor e Hulk messi insieme. Ma questo lo scopriremo a marzo, quando Captain Marvel arriverà nei cinema.

