Avengers: ecco cosa è accaduto alla relazione tra Vedova Nera e Hulk!

La relazione tra Vedova Nera e Hulk che tanto ha fatto discutere i fan di Avengers è finita in un nulla di fatto, oggi scopriamo il motivo.

Secondo gli sceneggiatori di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame le storie da raccontare nei film erano troppe. Le pellicole servivano a tirare le fila dei primi dieci anni del Marvel Cinematic Universe portando a conclusione la Infinity Saga, perciò gli autori hanno dovuto sacrificare qualcosa. Ad esempio la storia d'amore tra Vedova Nera e Hulk.

Abbiamo visto Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo) e Natasha Romanoff/Black Widow (Scarlett Johansson) avvicinarsi in Avengers: Age of Ultron, i loro sentimenti erano tanto forti da rendere Natasha la sola persona in grado di placare la rabbia di Hulk. Alla fine del film, però, Hulk abbandona la Terra e vola via nello spazio lasciando Natasha da sola per poi unirsi a Thor in Thor: Ragnarok. Con il suo ritorno sulla terra in Avengers: Infinity War, erano in molti i fan convinti che la reunion con Nat avrebbe riacceso la scintilla, ma così non è stato. La ragione? Mancanza di tempo.

Ecco cosa hanno rivelato gli sceneggiatori: "Ci abbiamo provato. In Infinity War abbiamo scritto e girato delle scene che riguardano loro due. Volevamo spiegare il motivo per cui la relazione non ha funzionato, ma è stato subito chiaro che quelle scene non erano funzionali alla trama così sono state eliminate."

Come evidenzia anche la nostra recensione di Avengers: Endgame, il focus del film è la lotta degli Avengers contro Thanos. Vista la quantità dei personaggi e l'importanza della trama principale, i Russo hanno deciso di eliminare tutto ciò che era accessorio. Così Bruce reagisce con rabbia e devastazione alla notizia della morte di Natasha, ma così fanno anche gli altri Avengers. Forse vedremo le scene di chiarimento tra Bruce e Nat negli extra della versione home video di Avengers: Endgame, almeno è quello che si augurano i fan della coppia.