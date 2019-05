Avengers: Endgame, Joe Russo rivela il "vero" eroe del film

Avengers: Endgame avrebbe un vero eroe fino a questo momento non considerato. I fratelli Russo, in una recente intervista, hanno infatti svelato chi sarebbe il vero responsabile della vittoria degli eroi e del ritorno delle creature viventi che erano state spazzate via dallo schiocco di Thanos.

All'inizio di Avengers: Endgame c'è spazio per un piccolo roditore che a San Francisco schiaccia per caso il bottone del Tunnel Quantico, permettendo così ad Ant-Man di ritornare nella nostra dimensione e aiutare poi gli Avengers a capire come poter entrare in possesso delle Gemme dell'Infinito.

Joe Russo ha quindi scherzato: "Questa è la situazione e il topo ha salvato l'intero universo. Si tratta infatti di una grande coincidenza, quindi Doctor Strange ha visto accadere questa possibilità nelle oltre 14 miliondi di versioni del futuro. Nelle altre il topo non ha schiacciato il bottone e non ha dato il via alla catena di eventi. In un numero impossibile da contare di futuri, ne esiste solamente uno in cui il topo lo fa e il mondo viene salvato".

Il filmmaker, pur esponendo una teoria valida e seria, era comunque ironico e non voleva in nessun modo sminuire l'eroico sacrificio compiuto da Tony Stark e le gesta degli altri Avengers che hanno portato alla sconfitta definitiva di Thanos.

Avengers: Endgame, 5 cose che potreste non aver notato

Nel film campione d'incassi si conclude ufficialmente la timeline iniziata con Iron Man; se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame, arrivato nei cinema il 24 aprile, senza temere il rischio spoiler.