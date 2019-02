Avengers: Endgame, una nuova drammatica teoria anticipa la morte di un Avengers

L'aspetto positivo della maggior parte delle teorie su Avengers: Endgame formulate dai fan è che tutte (o quasi) prevedono un lieto fine. Ma ce n'è una che, se confermata, ridurrà il pubblico alle lacrime. L'utente di Reddit webdevnoobs sostiene che il vero focus di Avengers: Endgame non riguarderebbe gli Avengers che si impossessano delle Gemme dell'Infinito in un universo alternativo per sconfiggere Thanos e annullare gli effetti dello schiocco di dita. In realtà gli Avengers sopravvissuti potrebbero cercare di rubare qualcosa di diverso dal passato, i poteri energetici delle Gemme dell'Infinito.

Ant-man, Tony Stark e gli altri potrebbero intraprendere un viaggio nel tempo non per impossessarsi delle Gemme prima di Thanos, ma per raccogliere i loro poteri. Lasciando le gemme al loro posto, non altererebbero la timeline e permetterebbero agli altri Avengers di annullare il potere delle Gemme quando Thanos proverà a usarle. Tony potrebbe costruire un guanto Stark in grado di raccogliere l'energia dalle Gemme. Questo guanto permetterà agli Avengers di ridurre il potere di Thanos così da poterlo combattere. Questo plot è simile alla versione animata di Avengers Assemble quando si scontrano con Thanos.

Questa teoria di Reddit risulta particolarmente intrigante visto che spiega il motivo per cui Ant-Man e Iron Man sono così importanti per ciò che sta per accadere in Avengers 4 e perché Doctor Strange si sia assicurati che entrambi sopravvivessero allo schiocco di dita. La teoria ipotizza, inoltre, che i superstiti Avengers combattano Thanos su Xandar mentre raccolgono l'energia della gemma del Potere. Thanos ha cancellato il pianeta prima dell'inizio di Avengers: Infinity War ed ecco la parte commovente della teoria: Xandar potrebbe essere il posto in cui Captain America troverà la morte.

Qui Thanos incontra Iron Man e Captain America. Però Captain America viene ucciso su Xandar mentre Tony Stark riesce a fuggire. Questo è il motivo per cui Thanos conosce già Cap e Tony. Thanos ha lasciato intendere di aver conosciuto Tony su Titan e sembra esitare quando si scontra con Cap a Wakanda. Thanos si ferma quando Cap cerca di colpirlo, non perché lo conosce attraverso la Gemma dell'Anima, ma perché l'ha già ucciso. E' lo stupore il motivo del suo tentennamento e probabilmente lo ha ucciso proprio in quel modo.

Naturalmente si tratta solo di una teoria tra le tante formulate dai fan. Tra gli spoiler circolati su Avengers: Endgame, si parla di una colossale scena di battaglia su Xandar che coinvolgerà gli Avengers sopravvissuti e Thanos. Tony Stark, Steve Rogers e agli altri dovrebbero essere sconfitti, ma poi riusciranno a conquistare la Gemma del Potere per invertire le sorti del combattimento. Questa teoria non ci dice niente sulla morte di Captain America, ma ipotizza un combattimento difficilissimo per gli Avengers. La conferma, però, l'avremo solo al cinema a partire dal 24 aprile.

Novo vazamento Lego pode ter revelado a batalha final de #AvengersEndgame.



(IG: paul_seeley4) pic.twitter.com/j6FqPgfYSd — Nação Marvel (@nacaomarvelofc) 1 febbraio 2019

