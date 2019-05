Avengers: Endgame, ecco il futuro di Vedova Nera eliminato dalla sceneggiatura!

In Avengers: Endgame avremmo dovuto vedere un destino diverso per Vedova Nera, ma poi i fratelli Russo hanno deciso di eliminare quelle scene per prendere completamente un'altra strada.

Avengers: Endgame ha riempito le sue tre ore di azione ed eventi, ma i registi Joe e Anthony Russo all'inizio avevano in mente un futuro diverso per il personaggio di Scarlett Johansson. Durante un'intervista con The Gist, i fratelli hanno rivelato che, dopo il salto narrativo di cinque anni, c'erano altri programmi:

"La scelta dei cinque anni è stata fatta per arrivare a un punto in cui i personaggi ormai hanno accettato la vittoria di Thanos come parte della loro realtà. Avevamo un'idea per Vedova Nera, che però era forse troppo ambiziosa per essere inserita. Natasha Romanoff sarebbe dovuta essere a capo di un'organizzazione di Washington D.C. dedicata agli orfani."

Una delle idee dei Russo, quindi, aveva a che fare con tutti gli orfani di parenti svaniti dopo lo schiocco della dita di Thanos. Questa intuizione è stata poi messa da parte perché sarebbe stato un tema troppo grande da introdurre e 'svolgere' all'interno di un unico film. In Avengers: Endgame si conclude ufficialmente la timeline iniziata con Iron Man; se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

