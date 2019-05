Avengers: Endgame è il miglior incasso dell'anno in Italia

In base ai dati Cinetel, Avengers: Endgame è il film con il maggiore incasso nelle sale italiane per la stagione 2018/2019.

Avengers: Endgame non ha ancora superato Avatar al botteghino internazionale ma ha vinto un nuovo "premio": è il film con il maggiore incasso dell'anno in Italia!

Secondo i dati Cinetel, il 22mo film del MCU ha incassato in totale, dal giorno del suo arrivo nelle nostre sale - 24 aprile 2019 -

€ 29.005.212. In seconda posizione c'è Bohemian Rhapsody con € 28.894.764. A grande distanza segue, in terza posizione con € 12.784.264, Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald. I dati rilevati si riferiscono alla stagione che va dal 1° agosto 2018 al 19 maggio 2019.

Nella classifica generale dei maggiori incassi di sempre nelle sale italiane, Avengers: Endgame, che è ancora in programmazione in molti cinema, è al momento in decima posizione e non è ancora riuscito a battere i film di Checco Zalone - Quo Vado? e Sole a catinelle -, rispettivamente secondi e terzi in classifica con € 65.341.588 ed € 51.948.550, nè Avatar: il colossal diretto da James Cameron, infatti, continua a guidare sia la classifica italiana - con € 65.679.238 - che quella internazionale con i suoi ancora imbattibili 2,7 miliardi di dollari.