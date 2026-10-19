Avengers: Endgame supera Avatar al box office e James Cameron si congratula con un crossover

James Cameron ha celebrato il nuovo primato di Avengers: Endgame con un'illustrazione che mescola l'universo di Pandora a quello Marvel, un gesto ironico e suggestivo, mentre si riaccende la sfida per il titolo di film con il maggiore incasso di sempre.

Per quindici anni Avatar ha dominato la classifica dei film più redditizi della storia del cinema, salvo perdere temporaneamente la corona e riconquistarla nel 2021. Adesso, però, il sorpasso è arrivato di nuovo: grazie al ritorno nelle sale con Avengers: Endgame Encore, il cinecomic dei Marvel Studios ha superato il kolossal di James Cameron. E il regista ha scelto un modo decisamente originale per riconoscere il risultato dei suoi rivali.

James Cameron rende omaggio a Marvel con un'immagine inedita

Cameron ha celebrato il successo di Avengers: Endgame attraverso un'illustrazione che mette insieme due mondi cinematografici molto diversi. Nell'immagine, alcuni Na'vi di Pandora, tra cui Neytiri e Tsu'tey, appoggiano le mani sull'armatura di Iron Man, accogliendolo idealmente tra la propria gente.

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A rendere esplicito il significato dell'omaggio è la scritta che accompagna l'opera: "Tu sei uno di noi. Congratulazioni a Marvel e ad Avengers: Endgame Encore, numero uno, per aver riportato gli spettatori al cinema". La firma, altrettanto informale, è semplicemente "Jim Cameron".

L'immagine riprende un elemento profondamente legato all'universo di Avatar: l'appartenenza alla comunità, evocata attraverso il riconoscimento reciproco tra i suoi membri. Trasferito nel mondo Marvel, il concetto diventa un modo per accogliere simbolicamente Tony Stark tra i Na'vi e congratularsi con la squadra che ha conquistato il primato al botteghino.

Il nuovo sorpasso difficilmente chiuderà la partita. Entrambi i franchise hanno ancora diversi progetti in cantiere e, nei prossimi anni, potrebbero tornare a contendersi la vetta della classifica. Tra le ipotesi circolate tra gli appassionati c'è anche quella di una nuova distribuzione cinematografica di Avatar nel 2029, in occasione del ventesimo anniversario del film originale.

Una riedizione celebrativa potrebbe offrire a Cameron l'occasione di recuperare terreno, anche se il risultato dipenderà da molti fattori. Nel frattempo, alcuni fan guardano già ai prossimi appuntamenti Marvel, chiedendosi se Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars riusciranno a raggiungere gli incassi del capitolo conclusivo della saga dell'Infinito.

Il futuro dei due franchise

Non tutti sono convinti che il prossimo film corale possa replicare il fenomeno di Endgame. Nelle discussioni online, diversi spettatori sottolineano come l'attesa del pubblico generalista sembri meno intensa rispetto a quella che aveva accompagnato il film del 2019. Il ritorno di personaggi amati e la presenza di Doctor Doom potrebbero cambiare le aspettative, ma al momento si tratta di previsioni, non di risultati verificabili.

Avengers: Endgame in una scena

La competizione non riguarda soltanto i record già conquistati. Cameron ha ancora almeno altri due film di Avatar in programma, mentre Marvel continua a sviluppare nuove produzioni, dai prossimi Avengers al progetto dedicato agli X-Men nell'universo cinematografico.

Avatar: Fuoco e cenere non avrebbe replicato i risultati dei suoi predecessori, secondo quanto riportato dalla fonte, ma questo non significa che il franchise sia vicino alla conclusione. Sul fronte Marvel, invece, Doomsday e Secret Wars rappresentano due delle occasioni più importanti per riportare il pubblico in sala su scala globale.

Per ora, il primato è passato nelle mani di Avengers: Endgame. L'illustrazione di Cameron aggiunge alla notizia un risvolto inatteso: invece di limitarsi a osservare il sorpasso, il regista ha scelto di celebrarlo con un incontro immaginario tra Pandora e gli eroi Marvel. Resta da vedere quanto durerà questa nuova leadership e se, al prossimo giro, saranno ancora i Na'vi a dover riconoscere il vincitore.