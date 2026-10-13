Avengers: Endgame, Josh Brolin è ancora traumatizzato dalla fine di Thanos: "Ha avuto un impatto enorme"

L'attore svela quanto in profondità Thanos lo abbia segnato dopo Avengers: Endgame e commenta le continue domande su un possibile ritorno nel MCU. Tornerà?

Per il pubblico Marvel, Thanos resta uno dei villain più riconoscibili dell'intero MCU. Per Josh Brolin, invece, il Titano Pazzo rappresenta ancora qualcosa di più personale, un ruolo capace di lasciare una traccia profonda nella sua carriera, anche diversi anni dopo la conclusione di Avengers: Endgame.

L'attore ne ha parlato durante il New York Comic-Con, dove era presente per promuovere il survival thriller Whalefall. Inevitabile tornare anche sul Marvel Cinematic Universe - specialmente in questo periodo di enorme attesa per Avengers: Doomsday - e su un personaggio che negli ultimi anni ha finito per diventare uno dei personaggi più riconoscibili della saga.

Josh Brolin lo ammette: Thanos ha cambiato la sua carriera

Thanos in Avengers: Endgame

Interpellato al Comic-Con di New York sull'eredità lasciata dal villain Marvel e sul modo in cui i fan continuano ancora oggi a ricordare le conseguenze delle sue azioni, Josh Brolin non ha nascosto il proprio entusiasmo.

"È stato incredibile", ha spiegato l'attore. "L'impatto che ha avuto quel personaggio, quello che sono riusciti a creare, il modo in cui è stato utilizzato e come è arrivato al pubblico: è qualcosa di enorme".

Parole che raccontano bene la dimensione raggiunta da Thanos soprattutto tra il 2018 e il 2019. Prima con lo schiocco delle dita di Avengers: Infinity War, poi con il confronto finale contro i Vendicatori in Avengers: Endgame, il personaggio è diventato il volto della prima grande fase narrativa del Marvel Cinematic Universe.

Da allora Thanos ha continuato a circolare tra meme, cosplay, videogiochi, citazioni e parodie. Un'eredità che Brolin avverte ancora direttamente.

"Ha avuto un impatto enorme su di me, perché mi è piaciuto davvero interpretarlo", ha aggiunto. "È stato molto divertente, soprattutto lavorare con Joe e Anthony Russo e con tutto il gruppo".

Il suo Thanos tornerà nel MCU?

Josh Brolin nei panni del villain in Avengers: Infinity War

Con il Marvel Cinematic Universe ormai proiettato verso Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, il ruolo di grande minaccia è passato a Doctor Doom, interpretato da Robert Downey Jr.. Questo, però, non ha fermato le speculazioni su un possibile ritorno di Thanos attraverso il Multiverso.

Brolin continua infatti a ricevere la stessa domanda: rivedremo mai il Titano Pazzo?

La risposta dell'attore resta volutamente aperta. "Le persone mi chiedono se tornerò, se lo interpreterò di nuovo. Ma non è questo il punto. Se succederà, succederà. Quello che è già successo è stato meraviglioso".

Una frase che non conferma nulla, ma che lascia abbastanza spazio perché le teorie dei fan possano continuare. Negli ultimi mesi si è parlato anche della possibilità che Avengers: Doomsday possa recuperare una variante alternativa di Thanos, ipotesi che al momento rimane però soltanto una voce.

Non tutti i film di quel periodo entusiasmarono Josh Brolin

L'attore ha anche ammesso, però, che nello stesso periodo in cui lavorava ai due capitoli degli Avengers partecipò ad altri film che non gli lasciarono sensazioni altrettanto positive.

L'attore non ha indicato esplicitamente quali titoli avesse in mente, ma in quegli anni tornò nei panni di Matt Graver in Soldado e interpretò Cable in Deadpool 2. Che si tratti di uno dei ruolil è quindi plausibile. Il confronto con l'esperienza avuta sul set Marvel rende pertanto ancora più significativo il legame costruito con Thanos.

A distanza di anni, il personaggio continua insomma ad accompagnare Josh Brolin. E mentre il MCU prepara una nuova generazione di eroi e villain, il Titano Pazzo resta uno dei pochi antagonisti Marvel capaci di sopravvivere alla propria uscita di scena nell'immaginario del pubblico.