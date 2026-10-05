Avengers: Endgame torna il film più visto di sempre e supera Avatar dopo la riedizione al cinema

La riedizione "Extra" permette al film Marvel del 2019 di raggiungere 2,925 miliardi di dollari al box office mondiale e riprendersi il record che Avatar aveva riconquistato nel 2021.

La sfida tra Avengers: Endgame e Avatar non sembra avere intenzione di finire. È la seconda volta che i due blockbuster si scambiano il primo posto nella classifica della storia del cinema e a cinque anni dall'ultimo sorpasso, il film Marvel torna infatti al vertice del box office mondiale e si riprende il titolo di film con il maggior incasso nella storia del cinema.

La nuova riedizione nelle sale ha permesso al blockbuster diretto dai fratelli Russo di raggiungere 2,925 miliardi di dollari in tutto il mondo, superando di poco i 2,923 miliardi di Avatar. Una differenza minima, ma sufficiente per riportare gli Avengers davanti ai Na'vi.

Endgame torna al primo posto dopo cinque anni

La storia del record è ormai diventata quasi una competizione privata tra i due film. Avatar aveva dominato la classifica per circa dieci anni, prima di essere superato da Avengers: Endgame nel 2019, durante la sua prima uscita cinematografica. Nel 2021, però, una nuova riedizione di Avatar aveva permesso al film di James Cameron di tornare in vetta, proprio mentre Disney preparava il terreno per l'arrivo di Avatar: La via dell'acqua.

Avengers: Endgame, un'immagine della locandina

Adesso è toccato nuovamente a Marvel approfittare di una nuova distribuzione cinematografica. La riedizione di Endgame ha aggiunto oltre 126 milioni di dollari al botteghino mondiale, quanto basta per superare ancora una volta il rivale.

Il risultato è particolarmente curioso anche per Disney, che oggi controlla entrambi i titoli. Avatar arrivò infatti nelle sale nel 2009 attraverso 20th Century Fox, acquisita dalla compagnia nel 2019.

Perché Disney ha riportato Avengers: Endgame al cinema

La nuova corsa al box office non è casuale. Disney e Marvel hanno riportato Endgame nelle sale per riaccendere l'interesse nei confronti del prossimo grande appuntamento dell'MCU, Avengers: Doomsday, previsto per dicembre. Il film del 2019 rappresentava il punto di arrivo di una costruzione durata dieci anni e sviluppata attraverso 21 film.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

La pellicola riuniva praticamente tutti i principali eroi dell'universo Marvel, da Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man a Chris Evans come Captain America, passando per Scarlett Johansson, Tom Holland, Chadwick Boseman e Anthony Mackie. Quel modello tornerà ora a essere utilizzato per Doomsday, nel quale Marvel riunirà nuovamente un numero enorme di supereroi dopo il lungo periodo successivo a Endgame.

Alla regia sono tornati Anthony e Joe Russo, gli stessi cineasti responsabili di Endgame. Doomsday sarà inoltre il 39° film del Marvel Cinematic Universe. Qualunque sia il titolo che occupa il primo posto, Disney continua comunque a essere la grande vincitrice della classifica globale. La società controlla infatti sette dei dieci film con il maggior incasso nella storia.

Oltre ad Avengers: Endgame, nella top 10 figurano Avatar: la via dell'acqua, con 2,33 miliardi di dollari, Titanic, con 2,26 miliardi, e Avengers: Infinity War, arrivato a 2,05 miliardi.

Il dominio dello studio si estende anche all'intero Marvel Cinematic Universe. Dopo il risultato di Spider-Man: Brand New Day, che ha superato i 2,5 miliardi di dollari, tutti i film dell'MCU hanno generato complessivamente 35,07 miliardi di dollari.

Il nuovo sorpasso tra Avengers: Endgame e Avatar potrebbe però non essere definitivo. Entrambi i franchise hanno già dimostrato di poter tornare nelle sale anni dopo l'uscita originale, trasformando il record mondiale in una partita che, almeno per ora, resta apertissima.