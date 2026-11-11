Avengers: Endgame Extra sta per arrivare in streaming su Disney+ e manca davvero pochissimo

I fan Marvel che non hanno avuto occasione di vedere Avengers: Endgame Extra al cinema avranno presto una nuova possibilità per recuperare questa re-release del film del 2019. Disney+ ha infatti confermato l'arrivo in streaming della nuova edizione del kolossal dei Marvel Studios, che sarà disponibile sulla piattaforma da venerdì 13 novembre.

Avengers: Endgame, Chris Evans nei panni di Captain America

Non si tratta soltanto di una nuova occasione per rivedere uno dei capitoli più importanti del Marvel Cinematic Universe. Avengers: Endgame Extra comprende infatti diverse sequenze aggiuntive che arricchiscono il finale del film e introducono alcuni elementi legati al futuro della saga, in particolare all'attesissimo Avengers: Doomsday.

Avengers: Endgame Encore porta su Disney+ scene inedite e nuovi collegamenti con Doomsday

Tra le aggiunte più interessanti c'è un'estensione del finale che mostra un incontro tra Steve Rogers e Loki, oltre a nuove sequenze durante i titoli di coda. Queste ultime anticipano il ruolo della Time Variance Authority nei prossimi sviluppi del MCU e mostrano anche la realizzazione della maschera di Doctor Doom.

Sono proprio questi collegamenti con Avengers: Doomsday ad aver rappresentato uno dei principali motivi di interesse per il ritorno nelle sale di Avengers: Endgame. La versione Extra, tuttavia, presenta anche un'altra modifica che merita attenzione.

La nuova color grading migliora soprattutto la battaglia finale

Avengers: Endgame Extra, il poster per l'arrivo in streaming su Disney+

Una delle differenze più evidenti rispetto alla versione cinematografica originale riguarda infatti la color grading. Marvel Studios ha introdotto una nuova gradazione cromatica, caratterizzata da un maggiore contrasto e da colori più vividi, intervenendo su un aspetto che in alcune sequenze del film risultava particolarmente evidente. Il cambiamento emerge soprattutto durante lo scontro finale contro l'esercito di Thanos. In questa versione, le immagini appaiono più nitide e alcuni dettagli della battaglia risultano maggiormente visibili, grazie a una gestione della luce e dei colori che rende la sequenza visivamente più incisiva. Resta da capire quanto questa scelta sia stata dettata dalla volontà dei fratelli Russo di migliorare ulteriormente il film e quanto, invece, sia legata all'esigenza di avvicinarne l'estetica a quella di Doomsday.

Una nuova aggiunta preziosa al catalogo streaming della Disney arrivata un po' a sorpresa, comunicata soltanto nelle ultime ore. Pur se, tutto sommato, l'arrivo on demand della versione Extra a breve era previdibile, in considerazione del fatto che manca poco più di un mese all'uscita in sala dell'attesissimo Avengers: Doomsday, in Italia a partire dal 16 dicembre 2026.