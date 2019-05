Avengers: Endgame, un soldato coreano lascia il servizio e corre al cinema: arrestato!

Un soldato coreano ha abbandonato la sua squadra in servizio per correre al cinema a vedere Avengers: Endgame, ma è stato arrestato.

Il richiamo di Avengers: Endgame è irresistibile per i fan della Marvel: lo sa bene un soldato coreano che ha lasciato il servizio per correre al cinema più vicino a vedere il nuovo film con protagonisti i Vendicatori.

Ecco cosa è successo: secondo WowTV, in Corea del Sud una squadra di 18 soldati aveva appena lasciato la propria base per prestare servizio a presidio delle strade. Uno dei membri è però scomparso all'improvviso. La polizia militare è stata subito allertata dai compagni preoccupati e ha cominciato le ricerche. Il soldato sembrava sparito nel nulla, fino a quando l'aiuto determinante di un tassista non ha favorito il suo ritrovamento. Era stato proprio l'uomo, infatti, ad accompagnarlo davanti a un cinema, lo stesso in cui il militare è stato in effetti intercettato mentre si apprestava ad uscire.

Arrestato e portato in caserma, il soldato si è così giustificato: "Volevo vedere il nuovo film degli Avengers, così mi sono allontanato dal posto in cui eravamo, stavamo lì fermi in attesa". Un portavoce dell'esercito coreano ha poi dichiarato che è stata aperta un'indagine ma solo perchè il soldato ha lasciato la propria postazione e i propri doveri senza il permesso di un superiore. "Renderemo più severa la nostra formazione affinchè gli uomini assegnati alle attività di benessere e sicurezza pubblici possano comprendere meglio l'importanza della loro missione".

